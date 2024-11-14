第三屆的2024臺灣國際滑輪溜冰公開賽將在11月14至17日於高雄國際滑輪溜冰場點燃戰火，今年共有包括哥倫比亞、德國、韓國等16個國家或地區創紀錄的1,219名滑輪溜冰好手同場輕勁，參賽選手中包含歐洲冠軍和台灣杭州亞運金牌名將齊聚一堂，帶來一場集速度與技巧於一身的國際視覺盛宴。
今年是繼去年於苗栗之後連續兩年舉辦，但比賽地點改至高雄際滑輪溜冰場舉行，共將進行成年、高中、國中、國小高年級和中年級組男、女等共10個組別，進行200公尺計時、500公尺爭先賽、1000公尺爭先賽、5000公尺計分賽、10000公尺計分賽、10000公尺淘汰賽和3000公尺接力賽等6個項目。
在參賽的選手當中，外籍選手又以有「風一樣的男子」封號、剛在2024年9月義大利世錦賽單圈爭先賽中得金牌的德國名將 Ron Pucklitzsch，雖然26歲的德國猛將今年賽前並不被視為奪牌熱門，但憑藉著出色的技術和冷靜沉著的心態，在決賽中擊敗了地主義大利選手及傳統短距離強國哥倫比亞的勁敵，為自己贏得生涯首枚世錦賽金牌。
此外，還有法國最強夫妻檔Elton De souza、Haila Brunet Alvarez，28歲的Elton目前是歐洲排名第一，去年在苗栗舉辦的2023台灣國際滑輪溜冰公開賽時，Haila就曾跟著先生一起攜手參加比賽，當時名氣還沒比老公響亮，但今年可不一樣了， Haila 先在 7月比利時舉辦的歐洲競速滑輪錦標賽中，200 公尺雙人 TT 和 100 公尺短跑項目中獲得雙金，隨後又在 2024 年義大利世錦賽，以 10.622 秒的個人最好成績獲得 100 公尺短跑銀牌，拿下個人首面世錦賽獎牌。
此外，還有包括24歲的德國「速滑飛毛腿」世界冠軍好手Simon Albrecht，他在2014年歐錦賽便一鳴驚人，創下300公尺計時賽世界新紀錄；還有來自速度滑冰界強國哥倫比亞的18歲天才美少女María Camila Vargas Pinzón等人都相當有看頭。
台灣「獎金后」李孟竹領銜抗敵
當然身為地主的中華隊更是精銳盡出，甫於10月28日落幕的屏東全民運動會滑輪溜冰中摘下5金的「獎金后」李孟竹，拜去年杭州亞運競速溜冰女子3000公尺接力、女子1000公尺爭先賽2金以及2022年競速滑冰世錦賽1金1銀共進帳750萬元國光獎金，李孟竹這次將在500、1000、10000公尺三項出賽。
而在去年杭州亞運在男子3000公尺接力賽締造在衝終點時以0.01秒神奇反超逆轉摘金的「奇蹟小子」黃玉霖將參加500+D、1000公尺；另外，在今年2024世錦賽500公尺、1000公尺奪下銅牌的劉懿萱和2024世錦賽200公尺銀牌得主郭立陽等台灣名將都將參賽
其中最特別的是台灣名將、2017世大運五金得主和在2023年杭州亞運最後一舞奪下個人10000公尺銀牌、女子接力金牌的傳奇名將楊合貞，今年將在臺灣公開賽首度轉戰當任教練一職，利用她豐富的國際賽經驗親自帶領後輩爭取佳績。
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在參賽的選手當中，外籍選手又以有「風一樣的男子」封號、剛在2024年9月義大利世錦賽單圈爭先賽中得金牌的德國名將 Ron Pucklitzsch，雖然26歲的德國猛將今年賽前並不被視為奪牌熱門，但憑藉著出色的技術和冷靜沉著的心態，在決賽中擊敗了地主義大利選手及傳統短距離強國哥倫比亞的勁敵，為自己贏得生涯首枚世錦賽金牌。
此外，還有法國最強夫妻檔Elton De souza、Haila Brunet Alvarez，28歲的Elton目前是歐洲排名第一，去年在苗栗舉辦的2023台灣國際滑輪溜冰公開賽時，Haila就曾跟著先生一起攜手參加比賽，當時名氣還沒比老公響亮，但今年可不一樣了， Haila 先在 7月比利時舉辦的歐洲競速滑輪錦標賽中，200 公尺雙人 TT 和 100 公尺短跑項目中獲得雙金，隨後又在 2024 年義大利世錦賽，以 10.622 秒的個人最好成績獲得 100 公尺短跑銀牌，拿下個人首面世錦賽獎牌。
此外，還有包括24歲的德國「速滑飛毛腿」世界冠軍好手Simon Albrecht，他在2014年歐錦賽便一鳴驚人，創下300公尺計時賽世界新紀錄；還有來自速度滑冰界強國哥倫比亞的18歲天才美少女María Camila Vargas Pinzón等人都相當有看頭。
台灣「獎金后」李孟竹領銜抗敵
當然身為地主的中華隊更是精銳盡出，甫於10月28日落幕的屏東全民運動會滑輪溜冰中摘下5金的「獎金后」李孟竹，拜去年杭州亞運競速溜冰女子3000公尺接力、女子1000公尺爭先賽2金以及2022年競速滑冰世錦賽1金1銀共進帳750萬元國光獎金，李孟竹這次將在500、1000、10000公尺三項出賽。
而在去年杭州亞運在男子3000公尺接力賽締造在衝終點時以0.01秒神奇反超逆轉摘金的「奇蹟小子」黃玉霖將參加500+D、1000公尺；另外，在今年2024世錦賽500公尺、1000公尺奪下銅牌的劉懿萱和2024世錦賽200公尺銀牌得主郭立陽等台灣名將都將參賽
其中最特別的是台灣名將、2017世大運五金得主和在2023年杭州亞運最後一舞奪下個人10000公尺銀牌、女子接力金牌的傳奇名將楊合貞，今年將在臺灣公開賽首度轉戰當任教練一職，利用她豐富的國際賽經驗親自帶領後輩爭取佳績。