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▲去年杭州亞運競速溜冰雙金的「獎金后」李孟竹也將參賽。（圖／臺灣國際滑輪溜冰公開賽提供）

第三屆的2024臺灣國際滑輪溜冰公開賽將在11月14至17日於高雄國際滑輪溜冰場點燃戰火，，帶來一場集速度與技巧於一身的國際視覺盛宴。今年是繼去年於苗栗之後連續兩年舉辦，但比賽地點改至高雄際滑輪溜冰場舉行，共將進行成年、高中、國中、國小高年級和中年級組男、女等共10個組別，進行200公尺計時、500公尺爭先賽、1000公尺爭先賽、5000公尺計分賽、10000公尺計分賽、10000公尺淘汰賽和3000公尺接力賽等6個項目。在參賽的選手當中，此外，還有法國最強夫妻檔Elton De souza、Haila Brunet Alvarez，28歲的Elton目前是歐洲排名第一，去年在苗栗舉辦的2023台灣國際滑輪溜冰公開賽時，Haila就曾跟著先生一起攜手參加比賽，當時名氣還沒比老公響亮，但今年可不一樣了， Haila 先在 7月比利時舉辦的歐洲競速滑輪錦標賽中，200 公尺雙人 TT 和 100 公尺短跑項目中獲得雙金，隨後又在 2024 年義大利世錦賽，以 10.622 秒的個人最好成績獲得 100 公尺短跑銀牌，拿下個人首面世錦賽獎牌。此外，還有包括24歲的德國「速滑飛毛腿」世界冠軍好手Simon Albrecht，他在2014年歐錦賽便一鳴驚人，創下300公尺計時賽世界新紀錄；還有來自速度滑冰界強國哥倫比亞的18歲天才美少女María Camila Vargas Pinzón等人都相當有看頭。當然身為地主的中華隊更是精銳盡出，甫於10月28日落幕的而在去年杭州亞運在男子3000公尺接力賽締造在衝終點時以0.01秒神奇反超逆轉摘金的「奇蹟小子」黃玉霖將參加500+D、1000公尺；另外，在今年2024世錦賽500公尺、1000公尺奪下銅牌的劉懿萱和2024世錦賽200公尺銀牌得主郭立陽等台灣名將都將參賽其中最特別的是台灣名將、2017世大運五金得主和在2023年杭州亞運最後一舞奪下個人10000公尺銀牌、