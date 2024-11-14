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▲荷蘭創下經典賽單場最多得分和最多安打的紀錄。（圖／擷取自WSBC官網）

世界棒球12強賽事A組賽事，競爭激烈，美國隊以9：3擊敗巴拿馬，終結小低潮；荷蘭隊則以創紀錄的20：8大勝波多黎各，兩隊都取得重要勝利，也保有晉級的機會。美國隊的 Ryan Ward 在二局打出三分全壘打，全場貢獻五打點，成為球隊致勝功臣。美國隊總教練Mike Scioscia表示：巴拿馬隊雖然由 Ruben Tejada 在一局上半先馳得點，但美國隊在下半局立刻回應，包括 Ward的兩分打點安打、滿壘保送和滾地球，取得 4-1 領先。二局上半，Ward 再度轟出全壘打，將比分拉開到 7：1。巴拿馬隊總教練 José Mayorga 表示：美國隊的 Chandler Simpson 表現出色，單場四支安打，兩分打點，一得分。投手方面，Scioscia 採用牛棚投手接力，八名投手聯手完成九局。巴拿馬隊在五、六局分別由 Jhonny Santos 和 Rodrigo Orozco 擊出陽春全壘打追分，但美國隊在七局下半由 Simpson 再添兩分保險分。美國隊將在 11 月 14 日對上墨西哥，爭取晉級八強的機會。荷蘭隊以 大勝波多黎各，創下賽事單場最多得分和最多安打的紀錄。Didi Gregorius、Jonathan Schoop 和 Hendrik Clementina 三人合計 10 支安打、12 分打點、11 得分，成為荷蘭隊的勝利功臣。Gregorius 在比賽一開始就轟出全壘打，荷蘭隊在二、三、四局分別攻下五分、四分和五分，前四局就敲出 16 支安打。荷蘭隊先發投手 Tom De Blok 五局投球，失三分，拿下勝投。荷蘭隊目前戰績 2 勝 1 敗，位居 A 組第一。荷蘭隊將在今（14） 日對上墨西哥，爭奪小組第一。