我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管在大選後的反彈失去了一些動力，但美國消費者物價指數（CPI）和去年同期相比，年增2.6%，符合市場預期，市場認為美國聯準會（Fed）仍有可能在下個月再次降息，美股主要指數周三（13日）漲跌互見，標普500指數和道瓊工業指數收盤接近平盤。美國勞工局週三公布數據顯示，10月消費者物價指數 (CPI）小幅上漲至2.6%的年率，符合市場預期，略高於前值2.4% ；按月來看成長0.2%，符合市場預期並與前值持平。受到美國聯準會（Fed）青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心CPI在10月年升3.3%，符合市場預期並與前值持平；10月核心CPI月增0.3%，也符合市場預期並與前值持平。芝加哥商品交易所FedWatch工具的數據顯示，交易員目前認為聯準會下個月降息0.25%的可能性超過80%，高於週二的不到60%。另外，交易員們預計聯準會將跳過1月份，然後在3月份再次降息。交易平台TradeStation全球市場策略主管羅素（David Russell）表示，「現在是時候停止擔心聯準會和通膨了。自大選以來，股市一直處於自動駕駛狀態，今天的數據對這一趨勢沒有任何影響。12月仍有可能降息。」ClearBridge Investments投資策略分析師Josh Jamner表示，「與預期一致的CPI數據表明，儘管在對抗高通膨方面取得了實質性進展，但『最後一英里』的挑戰性更大」，「潛在的通膨壓力仍然略高於聯準會2%的目標。由於通膨保持穩定，今天的數據不應該導致市場敘事發生重大轉變。」本週晚些時候將發布其他值得關注的經濟數據，包括生產者價格指數（PPI）數據和零售額數據，分別將於週四和週五公布。在加密貨幣市場，隨著加密貨幣普遍飆升，比特幣突破了93000美元，後續在下午交易中回落至9000美元以下。因為人們希望川普兌現他要將國家打造成世界加密貨幣之都的承諾。狗狗幣在當天稍早上漲後也回落。AI晶片二哥超微（AMD）下跌3.01%至每股139.30美元。該公司發言人證實，將裁員約1000人，約占員工總數的4%，以重新關注人工智慧晶片等新興市場，期望在於調整資源追求最大成長機會，公司目前專注於策略性併購及壯大AI加速器產品陣容。精神航空（Spirit Airlines）股價下跌59.32%。該航空公司在一份監管文件中表示，它仍在努力達成協議，重新協商償還債務事宜。如果能達成協議，該航空公司表示，這可能會讓公司股東血本無歸，但也可以保護員工和客戶。道瓊工業指數上漲47.21點或0.11%，收43958.19點。標普500指數上升1.39點或0.02%，收5985.38點。那斯達克指數下滑50.66點或0.26%，收19230.74點。費城半導體指數下挫102.34點或2.00%，收5006.29點。