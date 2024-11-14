我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昨日台韓大戰上，中華隊以6:3擊敗韓國隊，順利收下12強第一場勝利。（圖／記者葉政勳攝）

▲安芝儇經紀人Sharon看到翻譯人員被罵翻的情況，忍不住直呼「即時翻譯真的很難」。（圖／＠ihsuan0220 Threads）

世界12強棒球賽昨（13）日晚間演台韓大戰，中華隊以6：3的成績大勝韓國，但這次台灣主辦方卻被罵翻，遭韓國媒體抨擊記者會現場亂七八糟，翻譯出包、致詞冗長，場內還有棒協的小孩在嬉戲，被痛批是「史上最亂的國際棒球賽事」！對此，韓籍啦啦隊女神安芝儇的經紀人也針對翻譯問題在Threads上發聲，無奈表示：「即時翻譯真的很難」。昨日12強賽後記者會，台韓翻譯頻頻出包，發生卡頓、文法用錯的情況，讓現場韓媒無法即時得到正確資訊，就連台灣網友也看不下去，怒罵棒協準備不周到。眼見網路上罵聲持續延燒，安芝儇的經紀人Sharon也忍不住在Threads上發聲：｢看到12強記者會的翻譯被罵，真的怕.jpg」。Sharon平常除了是安芝儇的經紀人，更身兼翻譯，負責處理女神的大小事，韓語能力也不差，她也在文中寫道：「即時翻譯真的很難…要好好進修語言了，學好一個語言真的是無止盡的」，充分表達了當翻譯的難處，尤其是即時的口語翻譯，確實有一定難度。Sharon也開玩笑說如果是自己被這樣痛罵，應該會哭死，最近她的翻譯偶爾也會翻不好，希望大家能多包容。不過網友砲火依然很猛烈，對Sharon的緩頰不買單，紛紛留言持續炮轟：「不僅是韓國人抱怨台灣辦國際賽記者會2266，連太多台灣人民都認為國際笑話，這種國際賽事，不是應該要有多位不同國家的即時口譯，讓外賓用耳機即時明暸嗎？」、「大會的準備工作，在翻譯這部分真的不行，零分」、「韓國隊的感覺就是隊內翻譯人員而已，不是官方請來當即時翻譯的，倒是連中英即時翻譯都找不到實在是…看不出是承辦國際一級賽事的樣子。」