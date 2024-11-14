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▲李玉璽（左）也曾經是老鷹音樂的藝人，和前老闆李亞明（右）關係不錯。（圖／記者陳明中攝）

▲李玉璽疑似開酸畢書盡。（圖／李玉璽Threads）

39歲歌手畢書盡（Bii）即將在12月發行新專輯，近日卻爆出和前東家老鷹音樂有合約糾紛，提前解約挨告，畢書盡遭求償3千萬元；據傳他為此痛哭失聲，更認為是被曾經相信的人背叛，傳出他和之前曾同門的男星李玉璽也鬧翻。對此，李玉璽先在Threads寫下「好笑」2個字，IG又發文「日久見人心」，似乎都意有所指，引發關注。畢書盡離開老鷹娛樂，去年加盟索尼音樂，即將在12月初發行睽違3年的最新專輯《Bii WITH YOU》重磅回歸，怎料卻遭爆出和前東家老鷹娛樂有合約糾紛，被索賠3千萬元。過去畢書盡曾在訪問時提過，他把前老闆李亞明視為「親生父親般」重要的存在，李玉璽也曾是他的好兄弟，但如今卻雙雙反目，讓畢書盡在跟好友抱怨時忍不住痛哭。對此，李玉璽並未正面回應，但他昨日一連在Threads、IG等社群發文，先後寫下「好笑」、「日久見人心」等話語，似乎是意有所指。而「日久見人心」貼文配圖是他上節目《暴走兄弟朝聖趣》的片段，受訪內容正好提到：「還是有更認識他的那種感覺」，也被認為有暗諷畢書盡的意味。仔細翻看兩人IG，發現畢書盡還是有追蹤李玉璽，但李玉璽已經沒追蹤對方，曾經是同門師兄弟的兩人究竟是不是為了李亞明翻臉，外界不得而知。而李亞明過去曾捧紅范曉萱、王力宏、蘇永康、朱俐靜等人，有「新人教父」的封號，但老鷹音樂在「老鷹四少」李玉璽、畢書盡、陳勢安、陳彥允相繼離開後，就宣布解散，可見打擊不小。