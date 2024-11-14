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▲黃仲崑在《影后》中飾演豬哥王老闆，他說老婆Lulu和導演嚴藝文其實是研究所同學。（圖／黃仲崑臉書）

▲嚴藝文是《影后》導演，和黃仲崑一家私下也有好交情。（圖／記者吳翊緁攝）

由嚴藝文執導的大熱門Netflix台劇《影后》播出後收穫熱烈反響，劇中真實刻劃的角色深入人心。由男星黃仲崑飾演的豬哥老闆更是讓人恨得牙癢癢，他在劇中不僅逼陳庭妮跳豔舞，還送酒店房卡給對方，有楷油意味讓謝盈萱氣炸。現在《影后》播畢，黃仲崑也興奮在臉書發文，笑說：「我現在終於可以劇透了，《影后》我有客串演出一個豬哥王董」，更曝光老婆Lulu和導演嚴藝文其實是研究所同學，大家交情匪淺。黃仲崑12日在臉書發文，貼出在《影后》中的劇照，表示他看到很多粉絲留言，覺得他演的豬哥老闆真的很到位，他也認為能參與這部戲與有榮焉，興奮地說：「我現在終於可以劇透了，《影后》我有客串演出一個豬哥王董」。黃仲崑更自爆導演嚴藝文，是他老婆Lulu在北藝大研究所的同學，兩家人看起來關係不錯。而黃仲崑在劇中飾演一名金主，投資謝盈萱和薛仕凌的影視公司，更想對陳庭妮伸魔爪、潛規則，被楊謹華、謝盈萱擋下，一一化解，他飾演的豬哥油膩感非常到位，讓不少觀眾都看得相當入戲。黃仲崑在劇中還是詹子萱的爸爸，砸錢想讓沒實力的女兒當電影女主角，把演藝圈黑幕演繹得淋漓盡致。粉絲看了也紛紛留言，「人家王董是演得不像，而你是不像演的」、「我覺得拿出雜誌說：這才是命令。那一幕很霸氣」、「那天在八里遇到黃大哥，後來看了《影后》才知道，原來是因為拍完了，所以黃大哥才那麼悠閒在吹海風，不過本人真的比較帥噢」、「有看到，真的非常豬哥」、「王董你演得超好，請多出來演戲啦」、「謝謝黃大哥為我們帶來這麼棒的表演」。