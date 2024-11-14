麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」終於來台開賣，昨（13）日不少人起了個大早就趕去門市購買嚐鮮，許多門市更是開賣3小時庫存就全部被買光，只好今天再戰！《NOWnews》記者今清晨5點抵達信義區忠孝四門市，令人大感意外，排隊人龍已經轉了個彎，顯見厚鬆餅堡的魅力有多大！
麥當勞厚鬆餅堡太夯！開賣第二天人潮比首日更狂
記者在昨天開賣首日5點30分抵達信義區忠孝四門市時，購買人潮其實不多，現場大約10幾人，經過一整天社群洗版討論之後，更多人知道麥當勞正在販售「厚鬆餅堡」的消息，結果今天清晨5時記者再度前往查看，發現準時的民眾已經排到轉彎處，現場至少有30人以上，天都還沒亮，完全可以看出大家想吃厚鬆餅堡的心情以及行動力！
實際也訪問現場的陳小姐，她表示第一天本來就想要吃，結果8點多到公司附近的麥當勞卻被告知當天已經賣完，讓她撲空，因此這次直接選擇早起直接來住家附近買完再去上班；而林先生則說：「原本就預計第二天才要來買，沒想到第二天還是排這麼多人，可能是有些門市完售的公告出來，大家怕吃不到就趕快來嚐鮮。」
麥當勞店員忙到快崩潰！厚鬆餅堡首日驚人賣出700顆
而有不少麥當勞上早班的店員在昨天下班後，也在社群平台「Threads」上表示：「我的老天鵝，我們家賣出整整700顆左右的厚鬆餅堡，內場廚師完全笑不出來，店裡庫存也只剩下沒多少，我看趕快賣一賣貼公告賣完就好，不知道公司會不會一直補貨，真的賣到12月我都想離職了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「第二天反而賣得更好我跟你講.....第一天是很多人不知道錯過」、「我麥當勞朋友已經累到下班直接睡死」、「麥胞路過，交接的時候看早班的同仁每個都好累.....根本完全沒停下動作」、「真的欸，賣到12月的話真的好崩潰喔，不知道這次會不會整個提早賣光就不補了！」
目前台灣麥當勞的「厚鬆餅堡」系列一共有三款，分別為「豬肉厚鬆餅堡（單點69元/薯餅套餐111元）」、「豬肉蛋厚鬆餅堡（單點79元/薯餅套餐121元）」、「火腿蛋厚鬆餅堡（單點71元/薯餅套餐113元）」，從今天開始到12月17日早餐時段販售（或售完為止），以防像上次捲捲薯條剛開賣就完售不補貨，想要吃的民眾要加緊腳步啦！
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記者在昨天開賣首日5點30分抵達信義區忠孝四門市時，購買人潮其實不多，現場大約10幾人，經過一整天社群洗版討論之後，更多人知道麥當勞正在販售「厚鬆餅堡」的消息，結果今天清晨5時記者再度前往查看，發現準時的民眾已經排到轉彎處，現場至少有30人以上，天都還沒亮，完全可以看出大家想吃厚鬆餅堡的心情以及行動力！
實際也訪問現場的陳小姐，她表示第一天本來就想要吃，結果8點多到公司附近的麥當勞卻被告知當天已經賣完，讓她撲空，因此這次直接選擇早起直接來住家附近買完再去上班；而林先生則說：「原本就預計第二天才要來買，沒想到第二天還是排這麼多人，可能是有些門市完售的公告出來，大家怕吃不到就趕快來嚐鮮。」
麥當勞店員忙到快崩潰！厚鬆餅堡首日驚人賣出700顆
而有不少麥當勞上早班的店員在昨天下班後，也在社群平台「Threads」上表示：「我的老天鵝，我們家賣出整整700顆左右的厚鬆餅堡，內場廚師完全笑不出來，店裡庫存也只剩下沒多少，我看趕快賣一賣貼公告賣完就好，不知道公司會不會一直補貨，真的賣到12月我都想離職了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「第二天反而賣得更好我跟你講.....第一天是很多人不知道錯過」、「我麥當勞朋友已經累到下班直接睡死」、「麥胞路過，交接的時候看早班的同仁每個都好累.....根本完全沒停下動作」、「真的欸，賣到12月的話真的好崩潰喔，不知道這次會不會整個提早賣光就不補了！」
目前台灣麥當勞的「厚鬆餅堡」系列一共有三款，分別為「豬肉厚鬆餅堡（單點69元/薯餅套餐111元）」、「豬肉蛋厚鬆餅堡（單點79元/薯餅套餐121元）」、「火腿蛋厚鬆餅堡（單點71元/薯餅套餐113元）」，從今天開始到12月17日早餐時段販售（或售完為止），以防像上次捲捲薯條剛開賣就完售不補貨，想要吃的民眾要加緊腳步啦！