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▲天都還沒亮的清晨5點整！經有不少民眾已經起床到麥當勞排隊要買「厚鬆餅堡」。（圖/記者張嘉哲攝）

▲台灣麥當勞引進日本、香港才吃得到的「厚鬆餅堡」早餐系列，造成全台大轟動。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」終於來台開賣，昨（13）日不少人起了個大早就趕去門市購買嚐鮮，許多門市更是開賣3小時庫存就全部被買光，只好今天再戰！記者在昨天開賣首日5點30分抵達信義區忠孝四門市時，購買人潮其實不多，現場大約10幾人，經過一整天社群洗版討論之後，更多人知道麥當勞正在販售「厚鬆餅堡」的消息，實際也訪問現場的陳小姐，她表示第一天本來就想要吃，；而林先生則說：而有不少麥當勞上早班的店員在昨天下班後，也在社群平台「Threads」上表示：「貼文曝光後，不少網友紛紛回應「第二天反而賣得更好我跟你講.....第一天是很多人不知道錯過」、目前台灣麥當勞的「厚鬆餅堡」系列一共有三款，，以防像上次捲捲薯條剛開賣就完售不補貨，想要吃的民眾要加緊腳步啦！