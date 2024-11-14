我是廣告 請繼續往下閱讀

名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，台灣高等法院上(10)月29日再開調解庭，雙方皆親自出庭，訂於今（14）日宣判，二審法官撤銷原判決，改判朱學恒11個月。不過鍾、朱兩人皆未到庭聆判。這起案件緣於鍾沛君指控朱學恒，於民國111年8月6日兩人到台北市某餐廳餐敘時，朱學恆雙手壓住鍾沛君肩膀強行親吻嘴唇，隨後再度起身走向鍾沛君，再次強行親吻嘴唇。鍾沛君不甘受辱，憤而提告。台北地檢署認定朱學恒，連續2次強制猥褻得逞，依強制猥褻罪起訴，一審台北地方法院法官認為，朱學恒的確接續以強暴方式猥褻鍾沛君，審酌朱學恒所為嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權及身體控制權，造成鍾沛君無法輕易抹滅的心理傷害，且犯後欠缺性別平權意識、毫無悔悟態度，判處有期徒刑1年2月，但朱學恆不服，提出上訴。案經上訴，二審台灣高等法院審理期間，朱學恒於臉書（Facebook）貼文指出，「本人於民國111年8月6日晚間6時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意。」鍾沛君怒批，道歉對朱學恒而已好像是自助餐，朱學恒希望不被起訴、不被判有罪的時候說自己沒做這些事；希望換取緩刑、減刑的時候，又一切都想起來了。朱學恒與律師一直提到錢與價碼，但她不是一個商品，對方不要再以價碼羞辱別人，這件事關係著正義與真相，從來不是價錢的問題，看不到朱學恒道歉的誠意在哪裡。鍾沛君更指出，她與律師一開始對調解條件至今態度都很清楚，要求朱學恒對判決書內有罪的內容逐一說明與道歉；朱學恒曾在自己流量很高的頻道上提到她61次、9000多秒的扭曲事實，以及波及其他無辜的人，她要求朱學恒還原真相並向她與被波及的人道歉。鍾沛君表示，調解至今還無進度，看不到朱學恒道歉的誠意在哪裡，朱學恒與律師一直提到錢與價碼，但她不是一個商品，對方不要再以價碼羞辱別人，這件事關係著正義與真相，從來不是價錢的問題。鍾沛君說，她希望這個案子可以告訴其他被害人，在追尋希望得到的目標與真相的同時，也許會一直受到傷害，或被加害人及律師用金錢羞辱，她相信堅持下去一定可以得到想要的真相跟尊嚴。台北地方法院認定，朱學恒的確接續以強暴方式猥褻鍾沛君，審酌朱學恒所為嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權及身體控制權，造成鍾沛君無法輕易抹滅的心理傷害，且犯後欠缺性別平權意識、毫無悔悟態度，判處有期徒刑1年2月。而上月二審開調解庭，雙方依舊沒有達成共識，二審法官撤銷一審1年2個月判決，對朱學恒的判決變輕，改判11個月。