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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，台北地檢署13日再度提訊柯文哲，柯文哲以「光頭」造型現身，令外界相當意外，且瘋狂猜測他剃光頭的原因。對此，國民黨立委謝龍介認為，在看所裡面是很難過的，因此不要想說他想傳遞什麼訊息，沒有意義。柯文哲12日剛被媒體人璩美鳳控訴性騷擾，13日被提訊就以驚人的光頭造型現身，讓外界相當震驚，紛紛猜測他剃光頭的原因。律師黃帝穎說推論三種可能，包括自知大勢已去、光頭向家人表達歉意，最後一種可能為以受刑人樣貌訴諸小草，「繼續營造被司法迫害假象？」國民黨台北市議員游淑慧也疑惑，深秋剃光頭頗為突然且跳tone，難道是否在釋放什麼「暗號」或「訊息」？謝龍介13日在節目《新聞大白話》中表示，柯文哲之所以剃光頭，是因為在看守所裡面是很難過的，一天只有洗澡一次，不像在家裡；而柯文哲本以為收押兩個月或不到一個月就能出來了，忍耐一下，因此謝龍介認為不要想太多，想說柯文哲要傳遞什麼訊息，這沒有意義。