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美國總統當選人川普日前接受專訪時再次提及，稱台灣拿走了美國晶片生意，若須保護就要支付保護費，此說法引發討論；有消息傳出，台積電位於美國亞利桑那州首座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮，外媒報導稱典禮上將邀川普前來。對此，資深媒體人黃揚明認為，若川普出席，對台灣來講會是個機會。黃揚明13日在節目《國民大會》表示，《經濟學人》的報導提到一件很重要的事，就是面對川普，要問的是「你能為川普做什麼，而非川普能為你做什麼」，報導也舉例川普和法國總統馬克宏以及日本前首相安倍的互動，馬克宏帶川普去吃牛排、到艾菲爾鐵塔看美景，很是獻殷勤；但安倍和川普會談時，給了川普一張A4大小的美國地圖，上面寫著最近1年日本在美國哪個州、哪家公司投資多少錢，增加多少就業機會。黃揚明表示，這就形成了對比，雖然馬克宏請川普吃飯、看美景，但川普要的是安倍給的東西，因此就比較不喜歡馬克宏，會覺得馬克宏都叫他該怎麼做。黃揚明認為，懂的川普想要什麼是面對他的關鍵，還有若要川普重視你，「你這個國家是他所重視的，他才願意跟你打交道。」黃揚明也說，台積電美國廠12月完工典禮，若川普現身就是很重要的指標，川普若看重台灣半導體產業到美國的功能，也出席台積電美國廠的完工典禮，對台灣來講就會是個機會。