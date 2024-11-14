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第62屆國際小姐選美比賽（Miss International）在本月12日於日本東京巨蛋市政廳（Tokyo Dome City Hall）舉行，年僅22歲的越南小姐黃清氏（Huỳnh Thị Thanh Thủy）打敗其他75個佳麗，奪得2024年國際小姐后冠，這也是62年以來越南首度奪下此比賽的冠軍。根據《越南快訊》報導，在本週二（12日）晚間的決賽現場，當黃清氏聽到自己的名字被唸出來時，忍不住喜極而泣，在觀眾的歡呼聲中，2023年國際小姐、來自委內瑞拉的安德里亞·盧比奧 (Andrea Rubio) 將桂冠戴到黃清氏的頭上。黃清氏說：「我是第一位來自越南的國際小姐，我終於可以證明，我值得越南和世界各地觀眾的所有愛和支持，真的非常感謝。」而玻利維亞和西班牙的選手則分別獲得亞軍和季軍。黃清氏在比賽中表現亮眼，身高176公分的她更有著傲人長腿和完美身材。決賽之夜一開始，黃清氏就以名為「Lua Nang Sen（蓮花絲綢）」的設計參加了傳統服裝比賽，該設計的靈感來自越南傳統編織，由設計師裴天寶（Bui Cong Thien Bao）創作。在晚禮服環節，她穿著越南設計師黎清化（Le Thanh Hoa）設計的禮服，禮服採用國際小姐傳統的白色和粉紅色。這件禮服採用美人魚尾裙，凸顯了她的身材，亮點則是背面的長裙，增添了額外的優雅氣息。在最後一晚的問答環節，黃清氏被問道：「影響你們這一代教育體系，最重要的全球發展是什麼？」黃清氏以疫情時代的教育環境作為主題，談及過去幾年的學習時光，「我們不得不在家線上學習，所以反而是線上教育科技的發展機會，我希望學生有更多的機會探索他們的自我，並透過新科技學習。這與聯合國在2015年發表的2030年永續發展議程中永續發展目標的第四個目標『優質教育』的目標一致。」國際小姐是與世界小姐（Miss World）、環球小姐（Miss Universe）並列的全球三大選美比賽之一，歷史悠久且極具代表性。此比賽於1960年首次舉辦，並受到全球媒體轉播，選手除了外表亮麗，還得具備才智並精通外語，每年有超過70個國家的選手參與盛事。