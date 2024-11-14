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▲鈴木紗理奈曾當過寫真偶像，後轉為演員、歌手，持續在日本演藝圈活動。（圖／IG@munehirovoice）

▲鈴木紗理奈離婚後和前夫育有1子，已經當單親媽媽好多年了。（圖／IG@munehirovoice）

如此戲劇性的發展，沒想到會在真實世界上演。日本47歲女星鈴木紗理奈曾是演員、歌手、前寫真偶像，近日她被拍到和富商往來密切，甚至發展成同居關係，她在接受記者訪問時也大方認愛，怎料被記者告知富商其實已婚有小孩，讓鈴木紗理奈當場崩潰，慌忙問大家：「不是真的吧？是真的嗎？」嚇到直接哽咽落淚，對於自己一夕間變成「最高調小三」顯然相當錯愕。鈴木紗理奈被日本媒體《週刊文春》直擊，與愛知縣一名從事機器人設計與製造的50多歲富商往來密切，兩人透過熟人介紹認識後，大方展開交往，還被拍到於東京的豪宅內過夜，呈現「半同居」的交往狀態，但其實該名富商已婚有小孩，鈴木紗理奈很顯然是小三。對此，鈴木紗理奈並不知情，她在2013年和前夫離婚後，久違傳出新戀情，出席記者會時還大方認愛，怎料下秒就被媒體告知，男方其實已有妻小，鈴木紗理奈當場崩潰。她情緒失控的問大家：「不是真的吧？欸…不是真的對吧？」顯然無法接受這樣的事實，竟直接哽咽落淚，強調自己不可能會搞不倫戀，突發狀況也讓該場記者會被迫中斷。鈴木紗理奈的經紀公司也出面回應，強調鈴木紗理奈完全不知道對方已婚，不會再對此事發表任何聲明，她已與該名富商切斷聯繫，希望外界給她療傷的空間。而鈴木紗理奈本來是某檔評論節目的固定嘉賓，事發後她還曾在節目上聽別的女來賓大談寫真女星小泉美雪與國民民主黨黨主席玉木雄一郎的婚外情，當時的她不發一語，看起來打擊確實很大。目前電視台也回應，若必要將採取適當措施配合，但現階段鈴木紗理奈並不會退出節目。作為前偶像的鈴木紗理奈在離婚10年後又遭遇如此嚴重的感情風波，內心創傷恐怕不是三言兩語就能道盡，也讓不少粉絲心疼。不過更有民眾認為，鈴木紗理奈怎麼可能不知道對方已婚，這很可能是她想從小三風波中脫身的手段，真相究竟為何，只有當事人才清楚。