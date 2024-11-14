世界棒球12強賽中華隊奪得首勝，超商狂撒優惠慶祝抗韓成功！今（14）日起全家美式買1送1，也別錯過明（15）日起開跑的霜淇淋買1送1優惠，不限制支付方式、口味；萊爾富特大杯現煮咖啡全品項買1送1，包括特大杯美式、拿鐵半價喝；7-11行動隨時取有卡布奇諾買2送2、經典純奶茶買2送1。
🟡7-ELEVEN
📍APP隨買跨店取｜11月14日00:00開搶
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾經典純奶茶買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）
📍門市｜11月15日至11月17日
◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元， 5.6折（原價85元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍門市｜11月13日至11月26日
◾大杯精品美式買2送1，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價74元）
📍APP｜11月12至11月17日
◾5杯大杯拿鐵+5杯精品中杯拿鐵450元，6.1折（原價平均73元、特價45元）
◾5杯大杯美式+5杯精品中杯美式400元，6.3折（原價平均63元、特價40元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買5送2，7.2折（原價110元、特價79元）
◾珍珠咖啡歐蕾買5送2，7.2折（原價75元、特價54元）
◾西西里氣泡5杯送西西里檸檬咖啡2杯，7.3折（原價平均79元、特價58元）
📍門市｜11月13至12月10日
◾CITY TEA/CITY PEARL 全品項任選第2杯半價
舉例來說：
一顆檸檬青茶／紅茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
珍珠奶茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍APP隨買跨店取｜11月14日10:00開搶
◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾Famicollection氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
📍APP｜11月13日起至11月18日
◾特大杯經典美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜11月13日起至11月17日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即起到12月31日前（租借環保杯限定）
◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜11月15日至11月17日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾阿奇儂xQSWEET 法式水果軟糖優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾立頓萃香奶綠535ml買1送1，5折（原價28元、特價14元）
◾阿奇儂營養燕麥飲品（隨身沖泡包）買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾77綜合堅果乳加買1送1，5折（原價20元、特價10元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜即起至11月14日
◾特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算
可選品項：冰熱美式（原價60元）、冰熱拿鐵（原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，原價80元）；還有人氣冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，原價65元）與清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，原價65元）。
以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶（原價55元）與冰黑糖珍珠奶茶（原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。
📍門市｜11月9日至11月24日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OKmart
即日起至11月17日，OKCAFE指定茶飲「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠，勝利價39元，包括茗京萃紫蘇飲、百草甘茶飲兩款；OKchoice爆米花任選三件99元，可選青花椒風味爆米花、焦糖可可爆米花；指定糖餅第二件6折。
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