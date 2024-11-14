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美國10月消費者物價指數（CPI）符合預期，因此提高下個月的降息預期，美股四大指數昨（13）日漲勢不一，而台北股市今（14）日開盤持續走跌，下跌39.19點、來到22821.04點。大盤雖然走低，但中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.27點、來到260.3點。今日開盤量大強勢個股：泰碩、加百裕、精金、雙鴻、友威科；開盤量大弱勢個股：南港、日月光投控、康舒、鈺德、耿鼎。權值股漲多跌少，權王台積電下跌10元、來到1025元；鴻海開盤上漲1元、來到215.5元；聯發科開盤上漲5元、來到1260元。美國10月消費者物價指數符合預期，因此提高下個月的降息預期，美股四大指數卻漲勢不一，道瓊指數上漲47.21點或0.11%，收43958.19點，那斯達克指數下跌50.68點或0.26%，收19230.72點，標普500指數上漲1.39點，收5985.38點，費半指數下跌102.34點或2%，收5006.29點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.82%，蘋果上漲0.4%，Alphabet下跌1.51%，微軟上漲0.51%，亞馬遜上漲2.48%。半導體股多數走低，高通下跌1.83%，應用材料下跌2.05%，德儀下跌3.32%，AMD下跌3.01%，輝達下跌1.36%，美光下跌4.02%。台股ADR也漲跌互見，台積電ADR下跌2.66%，日月光ADR上漲1.26%，聯電ADR下跌1.00%，中華電信ADR上漲0.61%。美國10月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.6%，符合預期；扣除能源及食品後的10月核心CPI，年增為3.3%，符合市場預期。