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國民黨立委王鴻薇12日爆料，政務委員陳時中、時任中華開發資本資深副總王必勝日前出席餐會，會後與美女比肩而出，更稱「重情重義重粉味」，卻被振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學打臉，王鴻薇遂向其道歉。另1位當事人、美女牙醫唐櫻翠13日也在社群平台還原餐會當時的情況。唐櫻翠在IG發文指出，「這幾天人不在台灣，因為時差關係比較晚才得知，原來自己在8月參加的一場醫界餐敘被偷拍，還出現很多相關的報導。」她回憶當天，她跟平常愛打扮的自己一樣，穿了一件喜歡的禮服，和很多不同領域的醫師姊妹笑談著各自的專業和趣事，「當天難得阿中政委也有來，他聽著大家分享不同的話題和意見，政委總是客氣且謙卑回應大家的問題，是北醫人尊敬的前輩，餐敘最後也和其中幾位學姐一起送他離席。」唐櫻翠表示，身為一個口腔顎面外科的女醫師，無論是在工作還是生活中，都以身為女性而感到驕傲，對自己的專業更是充滿自信，不斷追求進步。不管穿不穿白袍，都要求自己活得漂亮且真實。即便如此，她當然也經歷過女性在社會上難免會被標籤化或物化的困擾，但還是希望大家能理解，不論是什麼職業，包括平日專注於診治病患的女性醫師，脫下白袍後也應該擁有打扮自信亮麗的自由，傳統的刻板印象不該成為限制社會發展的枷鎖。唐櫻翠說，如果被說看起來不像醫師，她也當作是稱讚，「謝謝各位的關心與問候！櫻翠很好，希望有一天，女性不再被物化，任何性別都該被尊重，不該成為抵損他人的工具，每個人都能以自己的光芒，閃耀於各自的舞台。」