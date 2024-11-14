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▲▼籃籃（上圖左、下圖左三前）、李多慧（上圖右、下圖左三後）等啦啦隊女孩觀賞12強賽台韓大戰。（圖／籃籃IG）

▲籃籃、李多慧（右）觀賽空檔玩起自拍。（圖／籃籃IG）

世界棒球12強錦標強賽昨（13）日在台北大巨蛋舉行B組賽事，台灣首戰對上南韓，共有3萬3千人進場朝聖，樂天女孩隊長兼CEO籃籃（籃靖玟）、小龍女韓籍成員李多慧也現身觀眾席，兩大女神被球迷目擊到親密擁抱、玩自拍，為兩隊選手加油，成為最美「嬌點」。籃籃今天凌晨在IG上傳一組照片，只見她戴天空藍棒球帽，穿紅色運動外套，內搭白色上衣，由於衣料貼身，凹凸有致的身材忽隱忽現，李多慧一頭黑亮長髮落肩，穿蕾絲透明肩帶小可愛，露出白皙雙肩和鎖骨線條，加上招牌陽光甜笑，很難讓人忽略，姐妹倆對鏡頭摟摟抱抱，親暱自拍，畫面賞心悅目。合照中，除了李多慧、籃籃，還有樂天女孩舞蹈總監筱晴、若潼、小龍女心璇等人，籃籃寫下：「台韓戰！晚安！」貼文發布僅5小時，吸引1.2萬人按讚，網友表示：「藍多慧」、「太神了」、「哇哇哇！各個美若天仙」、「有好好安慰多慧嗎」、「哇！大集合一結束竟然去大巨蛋，辛苦籃籃了」、「感情真好」、「謝謝籃籃照顧多慧」、「台韓大戰我最想看的卻是籃籃！」昨晚台韓之爭，中華隊旅美好手林昱珉共被敲2支安打、丟2分，後續張奕、莊昕諺、陳冠偉、陳冠宇、吳俊偉接力後援，全部只失1分，台灣雙帥陳晨威、陳傑憲二局下分別以滿貫全壘打、兩分彈一口氣打下6分，中華隊最終以6:3擊敗南韓隊，拿下預賽首勝。本屆12強B組小組賽，中華隊的賽事都在大巨蛋進行，接下來台灣將先後迎戰多明尼加、日本、澳洲、古巴共4場比賽，其中台日大戰的門票賣最快，早早完售，而此次台灣主辦的2024世界棒球12強錦標強賽，為台北大巨蛋首度舉行一級國際賽事。