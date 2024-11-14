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台北地檢署偵辦京華城案，檢方昨（13）日上午提訊台北市前市長柯文哲，柯卻以光頭造型走下囚車，引發各界關注。對此，民進黨議員簡舒培批評，柯文哲即使不提抗告，仍想方設法用各種小手段，繼續演政治迫害的受虐兒戲碼，把頭髮剃光以受刑人的樣貌大打悲情牌。柯文哲因京華城案遭延押至明年1月4日，傳出柯文哲近日主動要求剃光頭，北檢昨再度提訊柯文哲，被媒體發現以「光頭」造型現身。對此，簡舒培表示，從柯文哲因為京華城案被約談、搜索、收押以來，民眾黨從上到下形塑政治追殺氛圍，不定時辦各種挺貪污聚會，把一個貪污嫌疑犯當「示現菩薩」，沒想到人在看守所的柯文哲似乎心有靈犀，還真的剃了個光頭，就差沒取個法號叫「逆天」。簡舒培說，11月11日延押抗告最後期限，柯文哲選擇的不是抗告爭取自己的清白，而選擇剃光頭，就算人在看守所使出鯊魚理論，來轉移自己在不敢提抗告，為自己爭取清白的選擇。簡舒培感嘆，柯文哲果然還是柯文哲，即使人在看守所、即使不提抗告，仍想方設法用各種小手段，繼續演政治迫害的受虐兒戲碼，把頭髮剃光以受刑人的樣貌大打悲情牌，繼續煽動支持者悲憤、不捨的情緒，好讓民眾黨的挺貪污活動可以繼續。簡舒培直言，民眾黨再怎麼操作輿論把北檢抹黑鬥臭，也改變不了柯文哲收賄的事實，京華城案是司法案件，柯文哲如果自覺冤枉，與其花時間搞這些小動作操作輿論、玩弄小草，倒不如好好把事情交代清楚，循司法途徑爭個清白，想辦法得到法院認證，「畢竟，司法是依據事實來定罪，而不是頭上的毛有幾根」。