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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，而資深媒體人璩美鳳12日出面指控柯文哲性騷擾，隔天柯文哲再度被提訊時以「光頭」造型現身，令外界相當意外，且瘋狂猜測他剃光頭的原因。對此，資深媒體人尹乃菁認為，柯文哲的人設已經因為京華城案毀壞，又被爆出性騷擾，對其形象將是一大重創，雖然不知道柯文哲剃光頭的原因，不過若此時不做些舉動，會讓支持者覺得一蹶不振。尹乃菁13日在節目《少康戰情室》指出，雖然不清楚柯文哲剃光頭，是在什麼樣的心情下，不過這樣的操作是成功的，再次成為話題焦點。尹乃菁認為，柯文哲已經決定不抗告，又被璩美鳳指控性騷，在這樣的情形下，如果任由周刊不斷放消息，就是只剩被挨打的份，此時若不做出一些舉動，會讓民眾黨支持者還有小草覺得一蹶不振。尹乃菁直言，璩美鳳爆料柯文哲涉嫌性騷，對柯文哲有很大殺傷力，對他的人設也是一大重創，；另外，雖然目前檢方尚未找到有力證據，把柯收賄的行為跟京華城弊案鉤在一起，但柯文哲的人設已經毀壞了。