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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭延押至明年1月，知情人士透露，柯文哲不願延長請假黨主席，讓黨內柯系急到跳腳，已開始運作中央委員想辦法強推延長請假案。政治評論員吳靜怡今（14）日質疑：「一個貪財又貪色的黨主席，對於民眾黨還有什麼好處呢？難道2026選戰，民眾黨要參選的代表帶著柯文哲的罪過參選嗎？」吳靜怡受訪指出，柯文哲本來就是不願意認錯的個性，今年8月亂帳案還帶著全黨一起說謊。「如果剪了頭髮還不願面對事實、不給民眾黨重生的機會，那他本來就不適任黨主席。」吳靜怡認為，一個有制度的正常政黨應該守法，不該為個人量身打造章程，她建議黨中央應變小組、立院黨團總召黃國昌跟民眾黨中評會，應該盡速在本週確認，黨主席要怎麼延長請假，才符合社會大眾所能接受的規則。她也進一步呼籲民眾黨，應該趕快處理相關事宜，「黨代表選舉重要，代理主席的選舉更重要。」