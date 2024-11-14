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▲一名林姓男大生就讀勤益科技大學，騎車經過太平區太堤東路時，為了閃避突然衝出的野貓，衝向對向車道撞上鐵皮圍籬，最終因傷重送醫不治，野貓也被撞死在現場。（圖／翻攝畫面）

台中昨（13）日深生一起離奇車禍，一名林姓男大生就讀勤益科技大學，騎車經過太平區太堤東路時，為了閃避突然衝出的野貓，衝向對向車道撞上鐵皮圍籬，後方還有一名19歲李姓女騎士為了閃貓也自摔，2人送醫搶救，林男因傷重不治，李女則受到擦挫傷。由於該路段沒有監視器，全案正由警方調查釐清事發經過。根據警方指出，昨天晚間8點38分獲報，太平區太堤東路段（防汛道路）發生一起交通事故，就讀勤益科技大學的林姓男子（20歲）騎乘機車要返回租屋處，後方一名同方向的李姓女子（19歲）騎乘機車剛下班要回家，兩人皆沿太堤東路往興隆路一段方向行駛，豈料一隻野貓突然闖出，其中，林姓男大生為了閃避，衝向對向車道撞上鐵皮圍籬，李女也為了閃貓而摔倒在地。救護人員立即趕抵現場將人送醫搶救，林男因頭部重創，晚間10點26分宣告不治，而李女四肢擦挫傷，無生命危險，雙方經檢測均無酒駕情事，野貓也被撞死在現場，警方將蒐集相關跡證，釐清事故肇因。