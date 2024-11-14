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▲「PAUL法國麵包甜點沙龍」即起至11月17日前，草莓千層派買一送一。（圖／翻攝自臉書）

▲「忠青商行」林口三井二館店，點「招牌好蝦蛋飯套餐」即贈人氣小菜「豬血糕佐花生粉」一份。（圖／取自忠青商行FB）

▲11月14日起首三日只要消費點餐任一口味湯咖哩一份，贈送經典人氣的「梅花肉片湯咖哩（價值370元）」一份。（圖／官方提供）

▲「大江戶町鰻屋」以職人炭火直烤契作頂級活鰻為特色，在台中擁有四家門店，此次首度揮軍北上。（圖／官方提供）

▲井OUTLET林口門市推出開幕禮盒，內含日式香草泡芙6入+ PAPA摺疊環保袋。（圖／取自官方FB）

▲林口三井開幕限定商品「肥肥皂」，開幕限定價199元，每人限購5個售完為止。（圖／阿原提供）

▲GU與UNIQLO共同進駐「Mitsui林口商場店II館」，為GU在新北市首間近300坪的大型店舖。（圖／GU提供）

MITSUI OUTLET PARK林口二館上月23日起開放試營運，今（14）日二館正式開幕，各品牌限定開幕優惠也開跑，除了服飾類別有GU全館不限金額95折，還有「北海道湯咖哩Suage」買一送一；開幕起連7天「一本鰻便當」每日限量30份外帶半價395元優惠。同慶林口三井二館開幕，位在一館1樓戶外區的「PAUL法國麵包甜點沙龍」即起至11月17日前，草莓千層派買一送一，每人每日限購2組，限量供應售完為止。於11月14日「MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館」正式開幕日至12月1日止，凡點「招牌好蝦蛋飯套餐」即贈人氣小菜「豬血糕佐花生粉」一份，把握活動期間蒞臨「忠青商行」林口三井二館店，享受大啖美味新菜、享有限定優惠的美好食光！正式開幕11月14日起首三日只要消費點餐任一口味湯咖哩一份，即可享買一送一優惠，贈送經典人氣的「梅花肉片湯咖哩（價值370元）」一份。11月14日正式開幕連7日，經典高人氣「一本鰻便當」每日限量30份外帶半價395元優惠（原價790元）。第三波11月14日起至12月1日，單筆消費滿500元，贈「日式茶碗蒸」每日限量30份，讓你現場馬上吃！11月14日起至11月17日，三井OUTLET林口門市推出開幕禮盒，內含日式香草泡芙6入+ PAPA摺疊環保袋，每組390元，每日限量30組、售完為止。HOLA林口三井店主攻小家庭及親子客，為消費者精挑細選約3000件熱銷日用品，即起至11月27日前歡慶開幕，消費滿3000元送300電子禮券；11月28日起至12月11日，單筆消費滿599元即可獲得環保吸管組乙份。慶祝林口三井專櫃開幕，即日起至12月1日前，阿原全台三井林口、台中、台南三館專櫃，同步推出優惠活動（台中三井11/18開跑）。林口三井消費即可獲得洗新沐浴手套1個，台中及台南店消費即贈艾草平安包1包，數量有限，送完為止！林口獨家商品，特別推出升級款好物「阿原肥肥皂200g」，有別於常規銷售的115g手工皂，提供重量級清潔好物，開幕限定價199元(原價580元~640元)，每人限購5個，售完為止。提供抹草皂﹑魚腥草皂﹑紫草洛神皂三種品項選擇，獨家開幕商品僅在林口三井販售。全台門市熱銷手工皂、洗沐商品45折起，單件享6折，購買3件即享5折，6件再享9折優惠。更有人氣療癒洗沐商品「月桃洗澡水250mL盒裝組」，開幕限定價299元，每人限購5瓶。絕版品及經典商品最低3折起，陽明山植癒面膜（多醣體、好膚系列）任選2件5折優惠，讓您以超值價格，享受肌膚天然植癒之旅。服飾品牌GU與同集團的UNIQLO共同進駐「Mitsui林口商場店II館」，，再贈GU與UNIQLO聯合開幕來店禮「18香頌好禮」乙份。消費滿1500元即可獲得GU與人氣插畫家Kurt Wu合作的「極潮限量露營杯」。GU無極限霸氣寵粉，消費滿2000即可參加「寵粉限量扭蛋樂」，抽出多項大獎，豐富獎項包括：一泊一食露營券、瑜珈課程券、電影票、野餐盒等多項限量好禮，數量有限，送完為止。◾「UNIQLO」「GU」聯合進駐服務，GU在新北市首間近300坪的大型店舖◾「MUJI」無印良品◾‧「HOLA」和樂家居◾「akachan honpo」阿卡將本舖，擁有創業90年以上歷史的母嬰用品專門店◾「MARKEY′S」日系童裝品牌，台灣首店◾「HUF」傳奇滑板手 Keith Hufnagel 於 2002 年開設的原創商店◾「National geography apparel」國家地理服飾◾「adidas kids」◾「PUMA kids」◾「SKECHERS kids」◾「gelato pique café」來自日本的法式可麗餅咖啡屋◾「饗食天堂」自助吧名店◾「KOI PLUS」 來自台中的餐飲品牌，搭配色香味俱全的餐點為台灣精品茶增添全新註解。◾「PRESERVE」好膳集團旗下人氣早午餐品牌◾「Garmin」全球最具指標性的 GPS 企業，目前已是航空、航海、車用、運動健身產品等市場熟悉的領導品◾「SAMSUNG」主題專賣店◾「D+AF」快時尚女鞋◾「大創」集合旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3品牌在此展開新北首家3品牌旗艦店◾「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」親子室內遊樂園◾「京昌園」日系燒烤名店◾「藍象廷」泰式火鍋名店◾「涓豆腐」多樣道地韓國特色料理◾「Suage」日式湯咖哩排隊名店◾「上善豆家」以匠人精神，精選優良食材，製作感動客人的蔬食料理◾「THE BBQ HOUSE」美式料理，秉持著透明、新鮮、現點現切的理念◾「大阪王將」日本餃子名店◾「武藏野の洋菓子」來自日本的烘培甜點◾「Haagen-Dazs」冰淇淋◾「beard papa's」泡芙◾「忠青商行」眷村家常料理結合台式烹法入菜◾「廟口鴨香飯」起源於新竹中山路上，鄰近新竹城隍廟的人氣台式料理◾「Chicken Eater」台式料理，◾「極之好味」港式燒臘◾「東京油組総本店」日式油拌麵◾「牛角次男坊」，日本燒肉丼