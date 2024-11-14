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勞動署一名職員日前在辦公室輕生，事後有同仁陳情將矛頭指向北分署長謝宜容職場霸凌所致，對此綠委張雅琳關切調查小組的組成、外部專家比例等關鍵問題，而勞動部僅宣稱調查小組已成立，並於7至10天提出調查報告，但對於調查的透明性，卻未得到清晰回覆，並提出外界同樣質疑的3個問題，「勞動部真的無動於衷？」張雅琳說，對於勞發署北分署發生憾事，隨後就收到內部員工的陳情，強烈希望她向勞動部追查此事，確保未來不再發生類似悲劇，也給這位公務員一個交代，她要求勞動部正視此事，並給予充分回應，然而經過3天等待，「內容完全答非所問」。張雅琳說，大家關切調查小組的組成、外部專家比例等關鍵問題，但勞動部僅宣稱調查小組已經成立，並於7至10天提出調查報告，但對於調查的透明性，卻未得到清晰回覆，但這正是內部員工最關切的問題，尤其在傳出北分署內部可能存在霸凌的狀況下，內部成員對勞發署公正性已產生信任危機，倘若無明確回應與有效作為，將難以獲得員工的信任，更無法保證調查的公正性。張雅琳提出外界同樣質疑的3個問題，包括調查小組的具體成員為何？有沒有勞發署的人員在裡面；外部專家參與的比例是多少；最後則是有沒有勞工代表參加調查小組？並強調此事攸關社會對勞動部處理能力的信任度以及公信力，呼籲勞動部不可再回避，不然未來如何要求事業單位？