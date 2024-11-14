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國民黨立委柯志恩日前因財劃法爭議猛遭綠營批評，2026高雄市長選舉也更加引起外界關注。對此，前立委蔡正元認為，柯志恩從不被攻擊到頻被攻擊，這就代表她的行情漲得不像話，並直言柯志恩就是國民黨選高雄市長的不二人選。蔡正元13日在節目《大新聞大爆卦》指出，柯志恩逐漸從民進黨人不攻擊她，到開始攻擊她，代表行情上漲，且批評她的人份量越高，代表行情上漲幅度越高，現在連可能參選高雄市長的賴瑞隆也出來批評，這表示柯志恩行情漲得不像話，因此蔡正元直言，柯志恩當然是國民黨選高雄市長的不二人選。不過蔡正元提到，候選人給選民的質感很重要，柯志恩在這方面雖然高於其他人，可不利的是，柯志恩要競爭的對象不是這些想要選高雄市長的人，而是跟現任高雄市長陳其邁選，陳其邁手握資源、喊水會結凍，所以柯志恩就得更辛苦去造勢。蔡正元也說，這場仗會很辛苦，不過最重要是民進黨初選若出現分裂，對柯志恩來講就是天賜良機，因此可以期待柯志恩創造佳績。