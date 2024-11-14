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健康回歸的Ben Simmons在本季扮演布魯克林籃網的「板凳暴徒」，在昨交手紐奧良鵜鶘上陣22分鐘就繳出6分、5籃板、12助攻、2抄截的全能表現，主帥Fernandez在今表示，「今迎戰波士頓賽爾提克的比賽，Simmons與Dorian Finney-Smith都將缺席比賽，其中Simmons因左小腿傷勢已經進行MRI檢測，但球隊還尚未拿到檢測報告，目前歸隊沒有時間表，球團已將他列入每日觀察名單。」Simmons本季健康回歸，已經為籃網出戰8場比賽，其中有6場為先發出戰，場均上陣24.6分鐘，繳出6.1分、5.9籃板、7.1助攻、1抄截的全能表現，其中在昨交手鵜鶘的比賽中，目前籃網以5勝、6敗、勝率0.455排名東區第6，距離龍頭克里夫蘭騎士有6.5場勝差，但隨著Simmons與Dorian Finney-Smith缺陣，無疑會對戰力上大打折扣，此外Dorian Finney-Smith也已經連續缺陣2場，歸隊也沒有時間表。