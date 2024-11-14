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▲伍佰看到中華隊擊敗韓國隊，在現場開心玩起波浪舞。（圖／翻攝自愛爾達體育家族臉書）

昨（13）日世界棒球12強賽B組小組賽首戰，大巨蛋現場湧入3.4萬名歌迷一起見證中韓大賽，也有不少藝人也到場支持，搖滾天王伍佰也被直擊，帶著經紀人老婆到現場關注球賽動靜。最後中華隊以6：3擊敗韓國，拿下預賽首勝，現場眾人全都歡聲鼓舞，伍佰也和眾人一起玩起波浪舞，許多歌迷看了忍不住笑說，「伍佰是來場勘的嗎？」、「伍佰老師等等會唱歌加班嗎？」昨日中韓大賽打得精采，不僅大巨蛋內座無虛席，伍佰也被目擊在現場力挺中華隊，看球賽的每個反應都被拍下來。中華隊七局以6：2領先，韓國隊派出代打羅承燁，轟出一發陽春全壘打，成功獲得一分，由於這支全壘打起初未被判定是全壘打，是經由重播輔助改判，伍佰在現場觀賽一幕也被拍下，發現他身穿中華隊球衣，看起來有些不開心，低著頭在滑手機，轉播球賽的愛爾達體育台看到這幕就說，「看到剛剛全壘打後，台灣搖滾天王伍佰老師的表情…。」不過最後中華隊仍以6：3成績擊退韓國隊，最後現場所有球迷開心跳起波浪舞時，伍佰也沒有擺出天王架子，興奮地加入大家的行列，高舉雙手大聲吶喊，情緒相當激動，即使旁邊的人已經準備坐下，但他的手都還沒有放下，愛爾達體育台就笑說，「這是King of Live，今天的Live演出！（無誤），請自行下音樂！」許多歌迷看到伍佰也現身力挺12強賽，紛紛留言笑說，「能讓伍佰當觀眾也是強，通常都是大家看他，伍佰就是帥」、「今天沒有人唱歌給他聽」、「賽後直接開演唱會了啊，愛爾達可以繼續直播演唱會嗎」、「等等直接唱現場，加班了啦」、「波浪舞差點改成花朵舞」，還有人把球賽狀況和歌詞融合，「所以暫時將主審眼睛閉了起來」、「我是世界第一等」、「只是愛你的心超出了『傑憲』。」