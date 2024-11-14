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國民黨立委王鴻薇爆料，行政院政務委員陳時中及時任中華開發資本資深副總王必勝日前出席餐會，會後與香肩美女比肩而出，但卻被證實，該女性為女醫生，王事後在臉書道歉。對此，律師林智群也諷刺王鴻薇，「領著立法委員的薪水，卻做狗仔的工作？」對於王鴻薇的烏龍爆料，林智群在臉書酸王鴻薇，領著立法委員的薪水，不立合憲的法律、不審預算、人事案，「卻做狗仔的工作？」；他也反駁王的言論，「穿露一點就是粉味？」林智群進一步諷刺，「王委員可以立法要求女生頭髮不能留超過肩膀，裙子不能高過膝蓋，男生不能穿打折褲，恢復少年隊，頭髮不合格的就帶回警察局，帶大家回到那個美好年代」。王鴻薇在臉書貼出照片質疑，陳時中與王必勝8月參與飯局時，有美女送客，「重情重義重粉味」，陳時中、王必勝陸續澄清當晚為醫界聚餐，照片中的女子都是醫界夥伴，王鴻薇事後向女醫師道歉，並稱未來接到爆料會更嚴謹查證。