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澎湖一名現役軍人昨（13）日離營外宿，豈料剛踏出營區過斑馬線時，慘遭自小貨車撞上，緊急送醫仍不治，根據警方初步調查，肇事的小貨車駕駛竟是酒駕，酒精濃度達0.25毫克，訊後將依公共危險罪移送法辦，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。警方指出，昨日晚間6時許，後備旅莊姓中士副班長（34歲）步出西溪營區大門要離營外宿，並沿縣道202線南側行走要去騎機車，豈料在縣道202線5.75公里處岔路口（西溪段），慘遭劉男（約60歲）駕駛自小貨車撞上，造成莊男頭部受傷及左手骨折送醫。警消獲報到場，發現莊男頭部受傷、左手骨折，緊急將他送往三總澎湖分院搶救，仍然在晚間8時30分許宣告不治，至於詳細事發原因仍待調查釐清。軍方對此表示，將全力協助死亡的莊姓士官家屬辦理喪葬事宜、留守撫卹和相關法律諮詢。