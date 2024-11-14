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▲福勝亭再度推出報紙神券優惠，圖片為示意，提醒大家要買報紙剪優惠券才能享有優惠。（圖／翻攝自福勝亭FB）

▲京都御握丸新口味，順時針方向依序為竹輪天婦羅起司、海老炸蝦天婦羅及蛋沙拉雞肉天婦。（圖／京都御握丸提供）

喜歡福勝亭的民眾又有口福了！平價實惠的福勝亭又再度與報紙合作「買套餐送定食」優惠，今（14）日見刊可在頭版找到「讀者好享券」，買開運豬排定食套餐送和風咖哩雞肉定食、或鮮嫩炸雞柳定食；京都御握丸上線Uber Eats外送平台，祭出「限定飯丸口味買一送一」好康一次整理。福勝亭今有優惠神券開搶！福勝亭再度與《自由時報》合作「買套餐送定食」優惠，於11月14日頭版可找到「讀者好享券」，買開運豬排定食套餐送和風咖哩雞肉定食、或鮮嫩炸雞柳定食，買鮮嫩炸雞柳定時套餐送和風咖哩雞肉定食，3組雙人份量的餐點都是特價325元（原價535元），現省210元，換算下來每套163元有找，同樣可搭配無限享用的白飯、味增湯和高麗菜絲吃到飽，有夠划算。提醒大家，一定要有報紙剪下的優惠券，並於點餐時出示才能享有優惠；不可使用手機翻拍或複印；優惠內容及相關注意事項請依券上說明為準；優惠券可使用至11月24日。日本京都四条排隊名店「京都御握丸 ONIMARU」進軍台灣深受消費者好評，最新期間限定「天婦羅祭」開吃「海老炸蝦天婦羅」烤御握丸（售價95元），還有「蛋沙拉雞肉天婦羅」烤御握丸（售價105元）及「竹輪天婦羅起司」烤御握丸（售價95元）等新品。11月11日起也正式上線Uber Eats外送平台，即日起至11月17日，祭出「限定飯丸口味買一送一」優惠；11月18日至11月24日，凡於Uber Eats下單完成，就免費贈送「唐揚雞」一塊。「京都御握丸 ONIMARU」還將於11月19日至12月1日，進駐忠孝 SOGO B2開設首間快閃店，除了更方便享用多款美味飯丸，還因應日本栗子產季，預計推出栗子口味的全新飯丸；以及陸續推出「豚肉祭」、「明太子祭」等主題飯丸活動。