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▲世界12強棒球賽B組預賽，台北市長蔣萬安與議長戴錫欽到大巨蛋加油。（圖／北市府提供）

中華隊在棒球世界12強賽首戰就打出振奮人心的一勝，昨日以6：3擊敗韓國隊，拿下第一勝。台北市長蔣萬安昨日中午吃爆韓國辛拉麵果然晚上完勝。今（14）日12強賽中華隊將對上多明尼加隊，蔣萬安今日表示，今天要再來喝「多明尼加咖啡」。棒球世界12強賽B組預賽，蔣萬安昨天與議長戴錫欽到大巨蛋加油。蔣萬安今日上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮，媒體詢問昨日台韓大戰中華隊獲勝，是否是昨天吃爆韓國拉麵奏效？蔣萬安表示，昨天晚上他真的非常興奮，能夠進到大巨蛋跟大家一起觀賞台韓大戰，尤其他與福林國小棒球隊小球員一起為中華隊加油，看到滿貫全壘打，都興奮地從位置上跳起來。蔣萬安說，確實昨天中午吃的辛拉麵，確實發揮一定功效，今天中華隊會跟多明尼加比賽，下午他應該會來喝多明尼加咖啡。媒體詢問16日台日大戰將再邀請台中市長盧秀燕一起為中華隊加油，蔣萬安說，非常謝謝盧市長有規畫到台北大巨蛋為中華隊加油，為所有奮戰球員加油打氣。蔣萬安也透露，屆時他會來安排跟盧秀燕用美食來應援，不過先讓他賣個關子，當然如果大家有好的建議，也可以告訴他，看當天拿出什麼樣食物，幫中華隊加油。媒體問天兔颱風來襲，如果當天停班課是否會比照劉德華演場會延期？蔣萬安表示，棒協已經說明，當台北市政府宣布停班課，棒協就會把當日的賽事取消，也會針對賽事日期、時間、地點跟技術人員討論後會公布讓大家知道。