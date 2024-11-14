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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，近日又遭資深媒體人璩美鳳出面指控性騷擾。對此，前民眾黨竹縣黨部執行長林冠年爆料，柯文哲經常看完民眾黨立法院黨團主任陳智菡後，轉頭就對身邊的人說陳智菡頗有幾分姿色，直呼「那些難聽的話我都不想從我的嘴巴說出來」。林冠年13日在節目《新台灣加油》狠諷，柯文哲是「慣用撩妹」，「撩一個風花雪月，什麼叫這個市府路柯不挑，他什麼都不挑，上從這個掃地歐巴桑，下到他旁邊那個隨行祕書都可以撩」。林冠年更稱，據他所了解，柯文哲經常對陳智菡品頭論足，「那些難聽的話我都不想從我的嘴巴說出來」；林冠年也要民眾黨副秘書長許甫、陳智菡丈夫去問問妻子是否曾被騷擾。林冠年透露，柯文哲常常看完陳智菡後，就轉頭跟身邊的人說「智菡頗有幾分姿色」；林冠年認為，這樣的言論已經是性騷擾，陳智菡身為發言人，是市政顧問十二職等，「你要嘛是給她一個基於女性的尊重，要嘛是基於這個市政顧問的一個尊重，怎麼會看她今天穿得比較好看一點，然後就轉過頭來跟男幕僚說（陳智菡）頗有幾分姿色」。