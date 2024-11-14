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國民黨立委馬文君昨針對國防部機密預算「快奇專案」進行質詢，國防部長顧立雄強調涉及機密不宜公開詢答。馬文君昨晚再於臉書質疑，指台灣的「快奇專案」建造攻擊型遙控無人艇，一艘要2億元，烏克蘭只要600多萬元，差了30幾倍；且參謀本部的資深英語傳譯，竟以約聘人員身分領16萬元月薪，比次長還多！立法院國防委員會昨（13）日審議明年度國防預算，國民黨立委馬文君公開針對國防部機密預算「快奇專案」進行質詢，國防部長顧立雄驚訝表示「這可以講嗎？」強調因涉及機密不宜公開詢答。馬文君昨晚在臉書發文，指根據媒體報導，「快奇專案」建造攻擊型遙控無人艇，總預算約為8億1200萬元，其中載台預算共2億5700萬元，她指出預算不合理之處，在於烏克蘭有實戰經驗的船，造價僅600多萬元，最新型造價甚至壓低到200多萬元，「可是我們的船，光是載台，一具就要6400萬元」。她認為，自殺攻擊無人艇的主要優勢之一就是便宜，「我們造一艘要2億元，這合理嗎？合效益嗎？」並以烏克蘭一艘600萬元換算，造200艘只要12億元，台灣若做200艘就要400多億元！即使顧立雄答詢時表示，建造價格是對標新加坡建造的4艘港巡艇，中科院會在後續量產階段持續壓低成本，但她仍不樂觀可以壓低多少。馬文君並批評，國防部編列的明年度預算，參謀本部竟有約聘人員月薪高達16萬元！到底是什麼樣的臨時人員，竟有如此高薪？顧立雄指是蠻資深的英語傳譯。令她充滿好奇，到底是多資深、多優秀的傳譯，需要領得比次長還多？以往是否也這樣編列？國防部承諾釐清後再提出報告。馬文君的發文引起兩極反應，支持者譏諷「呆丸盤子」，不滿她大談國防機密的人，則批評「你真的身為台灣的國防立委嗎？你真的有在為台灣設想嗎？」