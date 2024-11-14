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▲女粉絲拿YOASOBI購票登記影本到廟裡拜神明，希望自己能中籤。（圖／chufanng授權提供）

▲YOASOBI明年的兩場台北演唱會一票難求。（圖／好玩國際文化）

日本人氣雙人樂團YOASOBI將於明年2月8日、9日首次在台北小巨蛋開唱，2萬張實名制門票高達60萬人搶購，主辦方清票後發現不少人沒有繳費，決定二次抽選，昨（13）日中午12點公布敗部復活名單，其中一位粉絲為中籤，列印登記購票的頁面前往宮廟拜拜，雖然最終還是沒有中選，但凸顯天團的門票不是普通難買。一名女粉絲「Fanng」在第二波中籤名單公布後沒多久，於Threads上傳一張照片，疑似本人拿著一張A4大小的紙，上頭影印內容為YOASOBI登記購票的網路頁面，以及第二、三波釋票的官方聲明，背景則在一間神壇，配文寫下：「走投無路了！」該女粉絲拿YOASOBI購票登記影本祈求神明，希望自己能中籤，但天不從人願，她依舊沒有受神明眷顧，原PO隨後寫道：「實測，不用拜了！（爛命一條！）」並附上一張落淚的GIF哏圖。其他粉絲安慰：「陪你一起哭...我上午也祈禱了一下，結果也是貢估」、「真的沒什麼用...」、「這幾天做的功德還不夠讓我的名字出現在功德簿上（一樣爛命一條）」、「陪妳...我也YOASORRY了！」YOASOBI於2019年成軍，由作曲家Ayase、本業為創作歌手的ikura組成，為台灣日音迷們最喜愛的樂團之一，以「小說音樂化」創作聞名的兩人，有「最會創作爆紅歌曲的日本團體」封號，出道單曲〈夜に駆ける〉（向夜晚奔去）MV突破億次點閱，去年為動畫片《我推的孩子》創作的片頭曲〈アイドル〉更直接衝上Billboard全球排行榜冠軍，YOASOBI已經兩度來台舉行公開演出。演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演演出地點：台北小巨蛋演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統