我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃（左）、李多慧（右）昨晚到大巨蛋看12強賽中韓大戰。（圖／籃籃IG）

▲李多慧說自己兩隊都支持，不願得罪任何一方。（圖／李多慧IG）

▲12強賽中華隊官方啦啦隊名單出爐，妮可、小映、孟潔、斐棋、秀秀子、嘎琳、Jessy、妡0、林浠、璦昀、Joy、曼容全員到齊。（圖／CT AMAZE提供）

韓籍啦啦隊李多慧女神昨（13）日晚間現身台北大巨蛋觀賽，看世界12強賽南韓隊與中華隊的首場對決，同框的還有啦啦隊女孩籃籃，兩人一起主持節目《女孩好野》也變成好姐妹。而李多慧現身後也瘋狂被粉絲逼問，到底支持哪一隊獲勝，對此李多慧低調在IG回應：「兩隊（都支持）」，也幫球員打氣：「大家加油！」相當會做人，不願得罪任何一方的粉絲。李多慧昨日和籃籃、筱晴、若潼、心璇等啦啦隊女孩到大巨蛋看12強賽，眾人驚喜現身觀眾席讓周圍粉絲嗨翻，更紛紛舉起手機偷拍、搶合照。李多慧事後也一一轉發標記她的限時動態，只見還有不少粉絲忍不住詢問李多慧，究竟支持韓國隊還是中華隊，面對這樣的尷尬問題，李多慧選擇兩邊都不得罪，巧妙回答「兩隊」讓粉絲笑翻。李多慧也被和籃籃的照片拿來做對比，畢竟兩人是台韓啦啦隊的代表人物，人氣都非常高，但李多慧一點都不介意，同樣也有轉發這些照片，可見非常大度，和籃籃也是真的好閨密。兩人在席間還不忘對著鏡頭摟摟抱抱，留下多張親密自拍，讓場邊球迷賞心悅目，直呼真的太幸運了。事實上，這次12強賽台灣也有組成限定啦啦隊「CT AMAZE」應援中華隊選手，不過陣容中卻不見在台灣聲勢極高的韓籍啦啦隊女神李雅英、安芝儇等人，或許也是有意避開台韓敏感場合，也可能是擔心女孩工作量太大，不堪負荷。而昨日中華隊在B組賽中大勝韓國，以6：3的好成績完成賽事，精彩表現也震撼球迷的心。