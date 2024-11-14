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緯穎公布第三季財報，稅後淨利為新台幣63.28億元、年增141.99%，創單季新高，EPS為34.36元，遠超過2023年同期的14.96元。前三季累計營業毛利、營業淨利及稅後純益皆同步超越歷年，提前寫下營收、獲利創高的成績，每股稅後純益（EPS）來到88.38元、已賺逾八個股本。緯穎前三季營收達新台幣2449.27億元、年增33.6%，已超過2023年全年營收。毛利率年增2個百分點至10.83%，稅後淨利達新台幣157.29億元，EPS為88.38元，超越2023年全年表現，並且優於2022全年所創下的EPS 81.07元新高紀錄。公司看好市場長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。因應未來產能及營運需求，將以新臺幣15.2億元為上限，取得原租賃的東台位於南科園區路竹廠房。同時，馬來西亞廠的主機板產能已於第四季開始量產。公司並持續在全球各廠區導入和測試新一代先進液冷技術及產品。此外，緯穎也在今日董事會宣布，於昨日通過分割台南分公司，擬讓與新設後100%持股之既存子公司—緯穎智造股份有限公司。緯穎期望透過本次組織重組，落實專業分工，簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。緯穎表示，因緯穎智造為100%持有之子公司，對公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘並無影響。本次業務分割係屬組織重組，分割而持有緯穎智造之股權價值與本公司分割之營業價值相等，故對公司股東權益並無影響。緯穎指出，本公司分割讓與之營業價值預計為100億元，將以每股200元，換取緯穎智造公司新發行之普通股5000萬股。獲利繳出亮眼成績，再加上積極布局國內外產能，也激勵緯穎今日股價開高走高，以2200元開出，最高一度來到2310元、漲近8%。