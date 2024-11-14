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國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今（14）日踢爆，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，投標廠商「沃土影像製作公司」，涉嫌抄襲原民台4年前109年69萬勞務採購案劇本，而標案召集人是民進黨立委陳瑩前助理何明輝，113年的標案評審，民進黨立委蘇巧慧老公、原住民電視台節目部經理龍男·以撒克·凡亞思。對此，蘇巧慧則回應，「你今天又翻車了！」陳瑩也說，前天爆料翻車，今天又出來亂潑糞，「王鴻薇就是看到黑影就亂潑糞」。對於王鴻薇點名蘇巧慧、陳瑩，質疑投標內容已涉嫌重複採購、綁標一事，蘇巧慧在臉書向各界說明。蘇巧慧表示，王鴻薇才因為抹黑總統府秘書長潘孟安被法院判賠50萬、前天則因為抹黑女醫師公開道歉，「今天我要告訴王鴻薇：你今天又翻車了！」蘇巧慧指出，王鴻薇指控他先生參與的微電影拍攝標案評選「從69萬變成1.2億」，但首先，69萬和1.2億分別是兩個獨立的「劇本標案」和「迷你影集拍攝標案」，他先生參與評審的只有「迷你影集拍攝案」，如何「將69萬變1.2億」？再來、蘇巧慧提到，評選委員共有6位，而她先生在評選會議中投最高分的廠商第一輪就已被刷掉 ，第二輪時，另外兩家因同分而依據標案規定以抽籤決勝負，這些過程原民台都詳實記錄，「我先生只是單純擔任評審，並未參與任何行政程序，何來我先生介入的事實？」第三、蘇巧慧說，她先生在影視圈的資歷、經歷、人品操守都受到認同，因此去年連國民黨執政的台中市政府都邀請他擔任標案的評審，參與評審時也一定本於電影專業。蘇巧慧諷刺，王鴻薇昨天才公開說以後問政會詳細查證，今天查證卻再次亂七八糟、再搞烏龍，現在是要改名為「烏龍薇」嗎？陳瑩則表示，記者會標題直接寫上標案主持人是她的「前助理」，該前助理20年前是她的團隊，非常的認真優秀，並前後協助原住民立委，包括無黨籍的瓦歷斯·貝林、國民黨的全文盛、國民黨的簡東明及親民黨的林正二，且該名前助理是在「馬英九執政時期」進入原民台，「真不知道王大委員，你現在是指哪一個黨有問題？」陳瑩怒批，每次拿到垃圾都當成寶，移花接木、斷章取義，加油添醋後亂報料，選舉前，才因為烏龍爆料被潘孟安提告，最後王鴻薇判賠50萬元，「王大委員妳是法院認證的烏龍爆料人，妳忘了嗎?」陳瑩說，前天為污衊政務委員陳時中，不惜羞辱長期關心原住民族健康權的原住民醫師，爆料翻車被打臉後，只在臉書寫幾個字做廉價道歉，「妳的臉已經被打的很腫，妳不知道嗎?」陳瑩直言，若王鴻薇認為案件有問題能去提告，「妳用糢糊方式影射我，遊走法律灰色地帶，妳有膽就講清楚，不要用「?」（問號），我一定對妳提告！」