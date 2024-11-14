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川普將再次入主美國白宮，「川普交易」持續發威，美元指數衝上106，國際黃金崩跌，黃金現貨價格跌破2600美元，下探2581美元，台灣銀行黃金存摺今（14）日以每公克賣出價也跌破新台幣2700元，下探2690元，為9月20日以來新低。若與10月30日高點2887元來看，當時買入100公克，現在帳上就虧1萬9700元。雪梨金市昨日以2597.25美元開市，因金價連日承壓重挫至2600美元下方，短線技術指標來至超賣區，空方賣壓略為消退下，金價反彈最高至2612美元附近。歐美時段，法國央行總裁暨歐洲央行管委會委員維勒魯德加洛談話中指出，預計歐洲央行將進一步降息，歐元兌美元下跌，刺激美元指數突破106.2，迫使金價走低至2601美元，隨後美元指數拉回，使金價反彈至約2610美元波動。稍晚美國公布10月核心消費者物價指數（ CPI）年增率3.3%與9月同值，CPI為2.6%較9月的2.4%微增，顯示美聯儲在實現通膨目標仍有一定挑戰，在通膨數據大致符合市場預期下，金價短暫衝高至2618.74美元。不過，隨即壓回到2606美元附近整理，後美元指數與各天期美債殖利率持續走升，打壓金價震盪下跌，最後報價為2573.78美元，較前日最後報價2597.27美元，下跌23.49美元，跌幅0.9%，目前在2560美元震盪。也由於國際金價崩跌，台銀黃金存摺以新台幣計價，今日早盤每公克賣出價也跌破2700元，一度來到2690元，也創9月21日以來新低。若與10月30日高點2887元相較，當時買入100公克28萬8700元，現在只值26萬9000元，帳上虧損1萬9700元。台銀所提報告則指出，11月第一週全球黃金ETF資金流出估計為8.09億美元（12公噸），其中大部分資金流出來自於北美地區，但部分被強勁的亞洲地區資金流入所抵銷，可能顯示人們對中美貿易戰重啟的擔憂再次出現，而世界黃金協會認為，黃金對美國大選結果及美債殖利率和美元持續走高的負面反應是短暫現象。