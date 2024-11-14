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▲世界棒球12強韓國隊先發投手高永表投2局失掉6分苦吞敗戰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強中華隊隊長陳傑憲敲出兩分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

第3屆世界棒球12強B組在昨開打，但在昨僅投2局就用36球，被陳晨威與陳傑憲狙擊失掉6分，無緣幫助韓國搶下預賽首勝。在本屆賽會開賽前，韓國總教練柳仲逸就喊出「前進東京」口號，但隨著不敵中華隊，韓國在今交手古巴可說是有不能輸的壓力，若今日不敵古巴，「前進東京」恐成一場空談。韓國在昨不敵中華隊後