第3屆世界棒球12強B組在昨開打，中華隊首戰在台北大巨蛋迎戰世仇韓國，靠著陳晨威滿貫砲與陳傑憲2分砲，以6比3擊退韓國，賽後多家韓媒久直言「台北慘案」，其中身價107億韓元（約2.47億台幣）的先發投手高永表，更成為眾家韓媒檢討的對象。

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高永表身價是張育成2倍

韓國昨日先發高永表平均年薪為20億韓元（約4600萬台幣），是中華職棒最高薪選手張育成的2倍，但在昨僅投2局就用36球，被陳晨威與陳傑憲狙擊失掉6分，無緣幫助韓國搶下預賽首勝。

▲世界棒球12強韓國隊先發投手高永表投2局失掉6分苦吞敗戰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
▲世界棒球12強韓國隊先發投手高永表投2局失掉6分苦吞敗戰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
韓國「前進東京」恐成一場空談

在本屆賽會開賽前，韓國總教練柳仲逸就喊出「前進東京」口號，但隨著不敵中華隊，韓國在今交手古巴可說是有不能輸的壓力，若今日不敵古巴，「前進東京」恐成一場空談。

韓國在昨不敵中華隊後，韓媒也分析，「球隊的打擊並沒有發揮，調整還尚未到位，外加受限林昱珉的投球全場僅拿下3分，在打線中不能僅僅只靠4棒的伊棟熙。」

▲世界棒球12強中華隊隊長陳傑憲敲出兩分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
▲世界棒球12強中華隊隊長陳傑憲敲出兩分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

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