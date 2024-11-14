Juan Soto無疑是今年大聯盟自由市場上最大咖球員，根據《ESPN》記者Jeff Passan指出，目前Soto爭奪戰剩下多倫多藍鳥、波士頓紅襪、紐約洋基與紐約大都會，其中美媒《SNY》記者Andy Martino就透露，「若是4隊開出來的合約雷同，Soto將會選擇回到洋基。」
追求Soto「銀彈」要充足 洋基有談約優勢
記者Jeff Passan近期撰文指出，「Soto首先會面的球隊是藍鳥，依序是紅襪、大都會、洋基，其中藍鳥至少有7億美金的操作空間，因為這筆金額原是去年藍鳥要簽下大谷翔平，但最終遭到洛杉磯道奇攔胡。」
《SNY》記者Martino在節目《SNY Mets Hot Stove》透露，「據我所知需要有很特別的原因，Soto才會決定離開洋基，如果4支球隊開出的條件雷同，Soto可能會決定回到洋基，洋基也更應該積極的續留他。」
洋基與紅襪、道奇、芝加哥小熊是今年大聯盟最賺錢的4支隊伍，其中洋基在2023賽季收入為6.79億美元（聯盟最多），團隊薪資為3.16億美元（聯盟排第3），洋基絕對有足夠的「銀彈」去續留Soto。
紅襪使出友情遊說 將是爭奪戰大黑馬
多明尼加籍的Soto與紅襪當家三壘手Rafael Devers、紅襪名宿David Ortiz關係甚好，其中根據《CBS Sports》透露，「紅襪很認真看待追求Soto，近日更是派出Ortiz進行遊說。」
值得一提，紅襪在今年自由市場上「銀彈」也十分充足，2023年收入為5億美元（聯盟第4高），團隊薪資僅有2.19億美元（聯盟排第12）。
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記者Jeff Passan近期撰文指出，「Soto首先會面的球隊是藍鳥，依序是紅襪、大都會、洋基，其中藍鳥至少有7億美金的操作空間，因為這筆金額原是去年藍鳥要簽下大谷翔平，但最終遭到洛杉磯道奇攔胡。」
《SNY》記者Martino在節目《SNY Mets Hot Stove》透露，「據我所知需要有很特別的原因，Soto才會決定離開洋基，如果4支球隊開出的條件雷同，Soto可能會決定回到洋基，洋基也更應該積極的續留他。」
洋基與紅襪、道奇、芝加哥小熊是今年大聯盟最賺錢的4支隊伍，其中洋基在2023賽季收入為6.79億美元（聯盟最多），團隊薪資為3.16億美元（聯盟排第3），洋基絕對有足夠的「銀彈」去續留Soto。
紅襪使出友情遊說 將是爭奪戰大黑馬
多明尼加籍的Soto與紅襪當家三壘手Rafael Devers、紅襪名宿David Ortiz關係甚好，其中根據《CBS Sports》透露，「紅襪很認真看待追求Soto，近日更是派出Ortiz進行遊說。」
值得一提，紅襪在今年自由市場上「銀彈」也十分充足，2023年收入為5億美元（聯盟第4高），團隊薪資僅有2.19億美元（聯盟排第12）。