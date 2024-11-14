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Juan Soto無疑是今年大聯盟自由市場上最大咖球員，記者Jeff Passan近期撰文指出，「《SNY》記者Martino在節目《SNY Mets Hot Stove》透露，「據我所知需要有很特別的原因，Soto才會決定離開洋基，洋基與紅襪、道奇、芝加哥小熊是今年大聯盟最賺錢的4支隊伍，其中洋基在2023賽季收入為6.79億美元（聯盟最多），團隊薪資為3.16億美元（聯盟排第3），洋基絕對有足夠的「銀彈」去續留Soto。值得一提，紅襪在今年自由市場上「銀彈」也十分充足，2023年收入為5億美元（聯盟第4高），團隊薪資僅有2.19億美元（聯盟排第12）。