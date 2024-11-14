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聖安東尼奧馬刺主帥Gregg Popovich在過去幾週已經缺席6場比賽，，其中外加170場季後賽勝利，帶領馬刺5度拿下NBA總冠軍。對於Popovich目前的身體狀態，馬刺球團也在今聲明指出，「馬刺主帥的位置現由Mitch Johnson暫代，目前球隊在11場出賽，打出5勝、6敗的戰績、勝率4成55的成績，距離龍頭鳳凰城太陽有4場勝差。