聖安東尼奧馬刺主帥Gregg Popovich在過去幾週已經缺席6場比賽，今（14）日根據馬刺球團透露，「Popovich於11月2日在主場Frost Bank Center發生輕度中風，目前已經開始復健計畫，預計將會完全康復。」
Popovich執教紀錄輝煌 5度帶領馬刺捧冠
現年75歲的Popovich是NBA歷史上年齡最大的教練，生涯29個執教賽季拿下1390勝，是聯盟史上勝場數最多的教練，其中外加170場季後賽勝利，帶領馬刺5度拿下NBA總冠軍。
對於Popovich目前的身體狀態，馬刺球團也在今聲明指出，「預期Popovich將會完全康復，但仍還尚未確定他回到場邊執教的時間表。在此期間，馬刺隊感謝外界支持，盼給Popovich家族隱私和空間。」
馬刺主帥的位置現由Mitch Johnson暫代，目前球隊在11場出賽，打出5勝、6敗的戰績、勝率4成55的成績，距離龍頭鳳凰城太陽有4場勝差。
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現年75歲的Popovich是NBA歷史上年齡最大的教練，生涯29個執教賽季拿下1390勝，是聯盟史上勝場數最多的教練，其中外加170場季後賽勝利，帶領馬刺5度拿下NBA總冠軍。
對於Popovich目前的身體狀態，馬刺球團也在今聲明指出，「預期Popovich將會完全康復，但仍還尚未確定他回到場邊執教的時間表。在此期間，馬刺隊感謝外界支持，盼給Popovich家族隱私和空間。」
馬刺主帥的位置現由Mitch Johnson暫代，目前球隊在11場出賽，打出5勝、6敗的戰績、勝率4成55的成績，距離龍頭鳳凰城太陽有4場勝差。