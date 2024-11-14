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▲台中市除了68處路口科技執法，另有8個「隱藏版」地點與路段要注意。（圖／記者顏幸如製，2024.11.14）

▲台中市68處路口科技執法，12月新增以台中火車站一帶為主。（圖／記者顏幸如製，2024.11.14）

▲人口正成長的西屯、北屯、南屯區是台中市路口科技執法的重點區。（圖／記者顏幸如製，2024.11.14）

▲台中市舊縣區12個行政區，有4區首度執行路口科技執法。（圖／記者顏幸如製，2024.11.14）

台中市新建置27處科技執法，將在12月1日起正式上路，加上原先的41處路口，全市將達68處。但根據警方的公開資料，另有8處包括烏日高鐵站、豐原火車站等地的隱藏版。此外，原本沒有路口科技執法的豐原、石岡、東勢、大甲等行政區，這次都榜上有名。至於最多科技執法的道路並非台灣大道的12處，而是環繞台中市區的台74線（環中路、環中東路），平面加高架高達18處。警方日前公布台中市新增27處路口科技執法，將於12月1日起正式上路，目前的41處路口科技執法，今年1至10月舉發8萬2,839件交通違規，占所有件數161萬2,814件的5.1%，但實施科技執法後，事故件數較去年同期下降近3成，有效改善路口交通安全。但根據台中市警察局交通警察大隊9月5日公告的「科學儀器執法設備固定式及移動式取締地點一覽表」，除了這68處路口，另有8處非路口的科技執法，包括烏日高鐵站、豐原火車站前違規停車，以及西濱快速道路梧棲、清水段，和大里地區的台74線等，全市共76處。本次新增的重點區在台中火車站週邊一帶，包括西區原本1處增為5處、東區原本1處增為3處、北區原本2處增為6處，至於豐原、石岡、東勢、大甲區原本沒有科技執法，12月首度新設。若以全市行政區來看，西屯區的路口科技執法最多，有10處；人口最多的北屯區有9處、南屯7處。道路則以平面的環中（東）路16處加上高架的台74線2處最多，台灣大道則有12處。