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台北地檢署偵辦柯文哲涉京華城案以及政治獻金案，懷疑柯文哲與競選總統時的大帳戶李文宗，涉嫌侵占民眾捐贈的政治獻金，以不實名目挪入木可公關公司，北檢證實，已聲請法院裁定核准扣押木可公司相關銀行帳戶內3883萬7712元，以確保將來法院諭知沒收犯罪所得後之追徵。據了解，法院已裁准執行。木可公關行銷有限公司成立於2022年10月14日，登記負責人李文娟是柯文哲高中同學，也是前台北捷運董事長李文宗的胞妹，李文宗同時負責柯文哲競選總統的財務工作，是木可公關的唯一客戶對口，木可公關藉由肖像授權、委託作業管理2份合約，專門販售KP聯名商品。據了解，柯文哲競選販售小物，目的應是籌款，競總授權木可販賣沒有進帳，反而是其他民眾捐款流向私人公司，其中疑有假藉名目，虛報挪用政治獻金等弊端，涉及背信、偽造文書、侵占等罪嫌，專案小組仍持續比對相關帳冊比對金流。但檢方懷疑，木可公關藉由柯文哲肖像授權、委託作業管理2份合約，獨家取得KP系列商品的銷售業務，結果在柯文哲的競選政治獻金帳冊中，支付木可近4千萬元，目的應是籌款，競總授權木可販賣沒有進帳，反而是其他民眾捐款流向私人公司，其中疑有假藉名目，虛報挪用政治獻金等弊端，涉及背信、偽造文書、侵占等罪嫌。北檢今指出，專案小組掌握柯文哲、李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金案件，為保全犯罪所得之追徵，日前已聲請台北地方法院裁定核准扣押木可公司相關銀行帳戶，合計新台幣3883萬7712元。