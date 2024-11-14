第3屆世界棒球12強賽B組預賽在昨正式開打，首戰中華隊就以6：3擊退韓國搶下開門紅，韓國也在昨不敵中華隊後陷入被動，韓媒更是直言「球隊已經站在懸崖邊」，因為今日韓國交手古巴，將對決日本職棒太平洋聯盟防禦率王Liván Moinelo。
古巴在昨以1：6不敵多明尼加，與韓國一樣在今天的比賽都有不能輸的壓力，若是韓國今天再不敵古巴，將更不利於爭取前進4強的門票。雖然韓國去年11月時曾與古巴交手2場，分別以2：0、13：3擊敗古巴，但當時古巴陣中並未有Moinelo。
古巴也有不能輸壓力！推王牌Moinelo
古巴Moinelo職業生涯皆效力日本職棒軟體銀行鷹，在今年球季從後援轉任先發，25場先發出賽中，主投163局，送出155次三振，繳出11勝、5敗、防禦率1.88的成績，其中拿下太平洋聯盟防禦率王。
韓國則是將派出本屆隊中王牌郭彬，郭彬生涯5年皆效韓職斗山熊隊，在今年球季30場出賽皆為先發登板，在167.2局中投出154次三振，拿下15勝、9敗、防禦率4.24的成績，雖然郭彬是今年韓職勝投王，但控球表現不盡理想，投出76次保送是韓職最多。
根據《台灣運彩》盤口顯示，南韓此戰依舊較被看好，不讓分賠率僅1.41，遠優於古巴隊的2.16。不過昨日中華隊也是在被看衰的情況下逆勢取勝，而南韓此戰已背負非勝不可的壓力。另外，根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，看好南韓能獲勝者較多，有56%略優於古巴勝的44%。
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古巴也有不能輸壓力！推王牌Moinelo
古巴Moinelo職業生涯皆效力日本職棒軟體銀行鷹，在今年球季從後援轉任先發，25場先發出賽中，主投163局，送出155次三振，繳出11勝、5敗、防禦率1.88的成績，其中拿下太平洋聯盟防禦率王。
韓國則是將派出本屆隊中王牌郭彬，郭彬生涯5年皆效韓職斗山熊隊，在今年球季30場出賽皆為先發登板，在167.2局中投出154次三振，拿下15勝、9敗、防禦率4.24的成績，雖然郭彬是今年韓職勝投王，但控球表現不盡理想，投出76次保送是韓職最多。
根據《台灣運彩》盤口顯示，南韓此戰依舊較被看好，不讓分賠率僅1.41，遠優於古巴隊的2.16。不過昨日中華隊也是在被看衰的情況下逆勢取勝，而南韓此戰已背負非勝不可的壓力。另外，根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，看好南韓能獲勝者較多，有56%略優於古巴勝的44%。
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