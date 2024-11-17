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▲小S示範和大S童年時發明的章魚（上圖）、螃蟹鬼臉。（圖／翻攝自bilibili）

▲大S（右）重現金城武看她做完章魚、螃蟹鬼臉後的反應。（圖／翻攝自bilibili）

▲▼金城武即使近年不再接戲，雕像般深邃的五官、180公分高䠷身材及憂鬱氣質，依舊是橫跨兩個世紀的「帥哥」代名詞。（圖／豆瓣網）

台日混血巨星金城武戲齡超過30年，電影《人魚傳說》、《重慶森林》、《心動》、《如果·愛》、《擺渡人》和日劇《神啊！請多給我一點時間》都是代表作，至今仍是橫跨兩個世紀的「帥哥」代名詞，他殺青約6年的港片《風林火山》定檔明年上映。近日有網友翻出大S過去分享和金城武互動的節目片段，她做鬼臉給男神看，金城武面無表情地問：大S 2001年1月9日在主持的節目《娛樂百分百》和小S閒聊，開了不解自己做鬼臉為何不好笑的話題，接著回憶某次和金城武進行廣告試鏡，兩人見面之前，大S做自己小時候和小S發明的章魚及螃蟹鬼臉給工作人員看，眾人笑翻，建議她等等做給金城武看。不久金城武和大S碰面，一旁工作人員慫恿她趕快做鬼臉，大S便當場在金城武面前做出五官扭曲、極度醜陋的表情，完全沒有包袱可言，大S一聽相當震驚，自問：「難道我做鬼臉不好笑嗎？」大S後來問友人為何自己做鬼臉別人都不會笑，對方用很認真的表情對她說：「妳做鬼臉並不是不好笑，而是不適合妳！」大S反問：「難道美女不能做鬼臉嗎？」友人再次強調，不是人美不美的問題，而是大S本身就不適合扮鬼臉。對此，網友表示：「很好笑啊」、「杉菜要來了（大S《流星花園》角色人設）」、「金城武反應超爆笑！」