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▲發熱衣是冬天必備單品，但部分商品發熱效果和廠商宣稱的差異大，民眾在選購上要特別留意。（示意圖／Pexels）

▲新北市消保官進行發熱衣檢測，結果顯示，各品牌溫度上升效果差異甚大，4件檢出溫升值比標榜的為低，及4件未達標準，發熱效果令人存疑，消保官表示，目前已經要求業者下架不合格商品。（圖／翻攝官方直播影片）

立冬後天氣逐漸變涼，發熱衣成為民眾冬季必備單品，市場上的發熱衣琳琅滿目，價格差異也天差地遠，「愈貴愈暖」是否成立？新北市政府法制局的消費者保護官（消保官）在進入寒冬前，針對市面12款發熱衣進行檢測。結果顯示，確實都具發熱性能，但各品牌間的溫度上升效果與價格差異甚大，4件檢出溫升值比標榜的為低，及4件平均及最高升溫值未達標準，發熱效果令人存疑，消保官表示，目前已經要求相關業者下架不合格商品。新北市主任消保官王治宇指出，發熱衣對於消費者來說不容易直接從產品外觀及觸感來辨別產品的功能，因此特別在冬天來之前特別進行發熱保暖效果檢測。依照市面上業者常標榜通過的FTTS-FA-023「吸濕放熱效果」、FTTS-FA-010「遠紅外線放射率」進行檢測，並檢視產品標示或廣告是否符合，避免業者以低充高，影響消費者權益。這次12件都沒有驗出甲醛，但11件產品標示都不符合規定，最佳優等生為FET科技輕暖男款圓領發熱衣，升溫有達產業標準，且中文標示符合，單件699元，也是本次檢測品項中最貴的商品。，產業標準平均升溫≧0.8°C，最高升溫≧2.5°C。📍高彈力3秒速熱-成套發熱衣+褲平均升溫值：0.5°C、最高升溫值：0.9°C📍 imarflex 伊瑪時尚立領爆熱衣發熱衣平均升溫值：0.9°C、最高升溫值：1.9°C📍 imarflex伊瑪時尚發熱衣（圓領）平均升溫值：0.9°C、最高升溫值：2.1°C。蓄熱保暖檢測結果與網站檢附報告數據不一致，廠商表示已停賣多年且為數年前之報告📍 MORINO 女內衣日本素材發熱衣長袖立領衫平均升溫值：0.5°C、最高升溫值：2.0°C在12件檢測結果，溫度檢測結果與宣稱數據不一致的發熱衣產品，其中有4款實際測出來的溫度比業者宣稱的溫度還要低。📍三槍牌 Q-HEAT超彈性發熱衣，溫升檢測結果為 5.1°C，但宣稱為 7.12°C。業者稱為成品布9年前的檢測數據。📍羽和暖SWARM 台灣研發單向導濕石墨烯極暖發熱衣男立領溫升檢測結果為 8.9°C，但宣稱為 16.8°C。業者表示檢測的成衣為深黑色，且數據來自數年前的報告。📍羽和暖SWARM 台灣研發單向導濕石墨烯極暖發熱衣 女圓領 寶藍溫升檢測結果為 10.3°C，但宣稱為 16.8°C。業者稱成衣顏色為深黑，且為數年前的報告。📍 EROSBODY 男日本機能纖維蓄熱保暖內衣發熱衣 黑色溫升檢測結果為 5.3°C，但宣稱為 11.75°C。🟡 2件檢測蓄熱保暖結果與網頁不一致📍 ZMO女快熱保暖長袖發熱衣檢測成衣蓄熱保暖結果與網站溫度曲線圖不一致，業者陳述係發熱紗檢測結果，並非成衣結果。📍 MIT石墨烯吸濕排汗U領發熱衣溫升:6.3°C (無宣稱數據)、遠紅外線反射: 0.86(宣稱0.86)🟡 2款溫度有達標且符合或是超過宣稱溫度品項📍 FET科技輕暖男款圓領發熱衣平均升溫值1.1°C、最高升溫值 2.6°C，升溫有達產業標準，且中文標示符合。📍逛逛市集的台灣製發熱衣溫升檢測結果為 5.3°C，業者標示為2~3°C，比宣稱的溫度還要高出約3度，