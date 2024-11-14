我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄捷運黃線13日在鳥松里活動中心舉辦施工前說明會。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運黃線將進場施工，黃線YC01土建標暨YM01機廠標統包商特於13日上午假鳥松里活動中心舉辦施工前說明會，議員邱俊憲、鳥松區鳥松里、坔埔里里長、各界民代服務處代表以及與當地近百位民眾等共同出席與會，一起關心高雄最新的捷運建設發展。捷運局表示，黃線計畫路線為一Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段。本次說明會工程範圍路線總長4.4公里，起自鳥松機廠，沿神農路至大埤路路段，分為高架段及地下段，高架段起自鳥松機廠(不含)北側神農路，以高架橋梁連接機廠及Y1站，向西續行至水管路附近的出土段為止；地下段則由Y2站延續至Y4站。捷運局進一步說明，捷運黃線已完成全線機電系統、軌道以及第一階段土建標YC01、YC02及YC03工程招標作業，第二階段的細部設計亦同時委由設計標廠商進行細部設計中；其中YC01標預計11月起陸續進場施工，未來將陸續架設施工圍籬，在施工過程中將持續要求統包商確實依據市府道安會報核定之交維計畫執行，並責成專案管理及監造顧問加強監督，以保障交通安全及降低對周邊環境的影響。YC01標路段共設4座車站，起自鳥松機廠設置Y1車站，之後一路向西至坔埔排水前設置Y2站，後以潛盾隧道沿神農路接大埤路繼續往西，於澄清湖環湖路附近設置Y3站，於長庚醫院前設置Y4站及明挖覆蓋橫渡線，路線迄於澄清路下方的Y5站(不含)北端。捷運局將積極推動工程如期如質完成，提供市民更便捷之大眾運輸系統。