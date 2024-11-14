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▲這此生日，麻衣感觸良多，表示兒子「現在鞋子的size 跟我一樣大了」，令她深感時光無情。（圖／麻衣 IG）

▲麻衣表示自己雖然離婚，但她表示一切以兒子的幸福為重點。（圖／麻衣 IG）

日籍藝人佐藤麻衣昨（13）日迎來45歲生日，並分享了一張4年前兒子的照片，感慨時間過得飛快。她與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁於2014年結婚，並在去年4月離婚，兒子「小王子」由她撫養。此次生日，麻衣感觸良多，表示愛子「現在鞋子的size跟我一樣大了」，令她深感時光無情。麻衣回憶2020年11月13日與小王子共同慶祝生日和「七五三」節（日本傳統節日），並在明治神宮拍攝紀念照。她笑說，當時兒子才5歲，身高僅及她的腰部，沒想到如今已經長到「鞋子的size跟我一樣大」。麻衣也提到，手機相簿讓她重溫許多回憶，「每天奮鬥及享受，笑聲不斷」，她感謝這段親子時光，並祝福粉絲平安快樂。麻衣的貼文一出，立刻引來網友的熱烈迴響，不少人讚嘆她的保養功力「媽媽沒變樣」，也有人祝她生日快樂，並表示「小王子長大一定會很乖巧」。此外，有網友提及麻衣的辛勞，認為「媽媽一手帶大的兒子以後會更貼心」。麻衣與王泉仁儘管離婚，但她表示一切以兒子的幸福為重點，並透露王泉仁今年5月曾到東京探望兒子，一家三口還合影留念，展現和諧的家庭關係。在婚姻劃下句點後，麻衣將生活重心放在兒子身上，並表達了對未來的期許。「未來仍是孩子的父母」，麻衣強調即便兩人分開，依然會共同照顧孩子的成長，給予他完整的父愛和母愛。這一席話也讓粉絲倍感溫暖，期待她能繼續幸福生活。