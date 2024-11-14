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近期民進黨前立委高嘉瑜遭變造的政論節目影片在網路上流傳，儘管高嘉瑜已鄭重澄清，但影片仍在抖音等社群媒體上瘋傳。國民黨立委徐巧芯今（14）日在立院質詢時要求國安局等提出相關作為，民進黨立委王定宇也表態支持對深偽變造影片提出作為。立院外交及國防委員會今日審查114年度中央政府總預算案關於國家安全局部分。徐巧芯在質詢時詢問這一個禮拜之間出現高嘉瑜的政論節目深偽影片，畫面上看得出來是高嘉瑜上政論節目，字幕與聲音非常像高嘉瑜的聲音，但是影片中卻不是高嘉瑜說過的話，在LINE與臉書上被轉傳，對當事人造成傷害，轉傳者因為轉傳被告成為被害者。國安局長蔡明彥表示，影片是高嘉瑜1月24日參加政論節目的影片，再經過後製變更內容，傳散管道除LINE外，在抖音上許多異常帳號也在轉傳，這些異常帳號背後的IP位置經常在變動，比較像是專業、有組織在傳散。徐巧芯詢問國安局的具體做法？蔡明彥說，網絡傳散管道是他們的責任要來確認，有涉及違法或傷害當事人的權利，尊重當事人是否有法律作為，到司法檢查機關或國安單位他們要來辨識影音是否是偽造的。徐巧芯又問民國113年就有附帶決議，請問明年度有何規劃，抑制這類事件發生？蔡明彥回應表示，加強對中共對台認知作戰相關作為的揭露，將是國安局的重要工作。徐巧芯呼籲要建立公開的平台來協作，跟數發部等單位協助，揭露深偽的假訊息，別讓轉傳者成為受害者，蔡明彥說，「應該的。」外交及國防委員會召委王定宇表示，任何人都可能成為受害者，希望國安局不是只有研究辦理，要先有辨識的能力，讓錯誤的東西不該在網路上散布。