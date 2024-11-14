世界12強棒球賽B組預賽迎來第2戰，中華隊昨（13）日在「台韓大戰」中，克服外界的不看好，以6：3擊敗韓國，收下預賽首勝。今（14）日繼續在台北大巨蛋出戰多明尼加，先發投手上演「樂天內戰」，由中華隊的黃子鵬先發，對決多明尼加的威能帝（Pedro Fernandez）。官方在賽前透露此戰打序，中華隊第4棒從前場的統一獅隊林安可，改由中信兄弟重炮曾頌恩扛下。
現年24歲的曾頌恩，此戰扛下先發第4棒，將刷新中華隊在奧運、12強和經典賽等3大國際賽的紀錄，成為36年來最年輕的中華隊四番。
⚾️世界12強賽中華隊先發、打序名單：
第1棒：左外野手、陳晨威
第2棒：右外野手、林立
第3棒：中外野手、陳傑憲
第4棒：指定打擊、曾頌恩
第5棒：一壘手、朱育賢
第6棒：三壘手、潘傑楷
第7棒：捕手、林家正
第8棒：二壘手、李凱威
第9棒：游擊手、江坤宇
先發：黃子鵬
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⚾️世界12強賽中華隊先發、打序名單：
第1棒：左外野手、陳晨威
第2棒：右外野手、林立
第3棒：中外野手、陳傑憲
第4棒：指定打擊、曾頌恩
第5棒：一壘手、朱育賢
第6棒：三壘手、潘傑楷
第7棒：捕手、林家正
第8棒：二壘手、李凱威
第9棒：游擊手、江坤宇
先發：黃子鵬