我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊左外野手曾頌恩，在首場官辦熱身賽，面對樂天桃猿轟出帶有超前分的陽春砲。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊在世界12強棒球賽首戰擊敗韓國隊後，今（14）日面對明尼加隊的比賽，將派出樂天桃猿投手黃子鵬先發。（圖／記者林柏年攝）

世界12強棒球賽B組預賽迎來第2戰，中華隊昨（13）日在「台韓大戰」中，克服外界的不看好，以6：3擊敗韓國，收下預賽首勝。今（14）日繼續在台北大巨蛋出戰多明尼加，先發投手上演「樂天內戰」，由中華隊的黃子鵬先發，對決多明尼加的威能帝（Pedro Fernandez）。官方在賽前透露此戰打序，中華隊第4棒從前場的統一獅隊林安可，改由中信兄弟重炮曾頌恩扛下。現年24歲的曾頌恩，此戰扛下先發第4棒，將刷新中華隊在奧運、12強和經典賽等3大國際賽的紀錄，成為36年來最年輕的中華隊四番。第1棒：左外野手、陳晨威第2棒：右外野手、林立第3棒：中外野手、陳傑憲第4棒：指定打擊、曾頌恩第5棒：一壘手、朱育賢第6棒：三壘手、潘傑楷第7棒：捕手、林家正第8棒：二壘手、李凱威第9棒：游擊手、江坤宇先發：黃子鵬