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名嘴「宅神」朱學恒被控對國民黨台北市議員鍾沛君強制猥褻，一審被判刑1年2月。今（14）日二審高等法院宣判，改判朱學恒11月有期徒刑。仍可上訴。對此，鍾沛君表示，希望此後不再受此事干擾，民事庭若獲判賠償，她將依約悉數捐出。鍾沛君於2023年6月8日臉書發文揭露曾遭朱學恒強吻、強摟，對方還說「反正妳明天也不會記得」等語，且不只她1人受害。鍾沛君不甘受辱，憤而提告。針對指控，朱學恒先以「喝到斷片、不記得」回應，之後便又委由律師，到台北地檢署遞出「自己告發自己」的告發狀。2024年10月16日，朱學恒於二審開庭前透過臉書發文，以A女為鍾沛君的代號，強調「深感悔悟」、「致上最深切的歉意」。不過，鍾沛君痛批道歉沒誠意。針對朱學恒二審遭判刑，鍾沛君透過辦公室發表聲明指出，「知道這場審判會是一段艱難的旅程，但過程中的光景，還是屢屢讓我吃驚。從事發的道歉切結，到矢口否認、自我告發，一審全盤翻供，幻想出一套政治陰謀論，利用自己的直播頻道，與特定友好媒體人散播造謠，再到二審又再次髮夾彎，全部認罪。最後，拿出一張本票。」鍾沛君表示，「審判不是表演舞台，一段演出不受青睞，就改弦更張，演出另一套。我的人生也不是你的劇本，無法在司法上戰勝我，操縱輿論壓倒我，就要我配合參演另一齣和解戲碼。」鍾沛君指出，感謝一審到二審承審法官們的勞心勞力，感謝律師的專業領路，感謝所有能透露，與不能說出來的協助。還有要向在審判中，所有無端被捲入的人致歉。「我的期待，是回歸原本的人生，擁抱最愛的親友家人，專注我最重要的問政與服務，希望此後，不再受此事干擾。至於民事庭，若獲判賠償，我將依約悉數捐出」、「正如我在一審之後聲明，如果此案仍有餘波，只願在所有受委屈的靈魂心中，激盪出一點勇氣與希望。」