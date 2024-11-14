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世界棒球12強賽開打，台灣棒球隊在昨（13）日與南韓隊戰表現亮眼，第2局一舉奪下6分，最後以6比3擊敗南韓。財信集團董事長謝金河有感而發指出，自2000年以後，南韓氣勢一直在台灣之上，但這個情勢如今正快速轉變，最顯著就是台灣護國神山台積電打敗南韓護國神山三星。同時也提到三星處境與台塑集團相似，都是在中國殺戮下節節敗退。謝金河以「王者殞落！三星、台塑同病相憐」為題撰文表示，2000年以後，南韓氣勢在台灣之上，許多國人羨慕更常說「韓國能，為什麼台灣不能？」，然而這個情勢如今正在快速轉變中，台積電在先進製程完勝三星。謝金河指出，如今台積電市值超過兆美元，最近因川普效應略回檔，但三星電子的股價卻像是融冰一樣跌不休，股價從7月8.88萬韓元，在昨日大跌4.53%，寫下自2020年6月以來新低，市值只剩下337兆韓元，約2400億美元，市值只剩下台積電的1/4，南韓股市也因三星而表現疲弱。謝金河認為，三星今年狀況急轉直下，除了晶圓先進製程技術良率輸給台積電外，最要命的是三星的拿手記憶體，在先進HBM部分也被SK Hynix打敗，其他領域如手機、面板、LED等也都在中國殺戮下節節敗退，直說「這處境很像台塑集團」。謝金河表示，台塑集團近日公布第3季財報，台塑虧30.92億元、台塑石化虧30.82億元、台化虧損19.17億元，只有南亞小賺6576萬元。此外，台塑在科技業的投資表現也不佳，南亞科虧14.28億，前3季虧損35.1億。2022年的EPS30元的南亞電路板前三季只小賺2500萬。對比2021年台塑四寶一年大賺2401億元，令人不勝唏噓。謝金河表示，台塑市值2852億、台塑石化4201億、南亞3216億、台化2084億，台塑四寶市值1.235兆，比一家廣達或富邦金控還少。王永慶昆仲時代的台塑集團是台灣的王者企業，如今探底而下，仍未見曙光。和三星的際遇，看起來同病相憐！